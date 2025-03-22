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Хитрость американского отеля: почему на двери номера написано 419+1 вместо 420

1:05
Туризм

В одном из американских отелей мужчина обнаружил на двери необычный номер. Вместо номера 420 на табличке было проставлено 419+1. Мужчина сфотографировал табличку и разместил фотографию в Reddit. К фотографии последовали комментарии. Подписчики прекрасно поняли, что это значит.

Ресепшн
Фото: commons.wikimedia.org by Patrick Pelletier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ресепшн

В Северной Америке число 420 является знаком для любителей наркотиков, поскольку 4:20 — это время, когда нужно начинать употреблять запрещённые вещества. Если наркоманы видят это число на какой-либо табличке, то есть вероятность, что этой таблички скоро не будет.

"В Колорадо на автомагистрали был знак километража 420, который постоянно воровали. Они решили поменять его на 419.99, но нет, и его забрали. В итоге они сдались, и теперь на этом месте больше никакого знака нет", — отметил пользователь соцсети.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания. Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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