Отдых в Стамбуле под угрозой? Что нужно знать о протестах и безопасности туристов

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу не утихают, и это начинает беспокоить туристов. Ночью демонстранты пытались пройти к площади Таксим, но были остановлены полицией, которая применила перцовый газ.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Турецкий флга

Кадры столкновений быстро разлетелись по соцсетям, вызвав тревогу у тех, кто уже купил билеты или собирается в отпуск. В туристических чатах обсуждают возможные риски и пытаются понять, насколько всё серьёзно.

Некоторые туристы даже путают происходящее с поджогом Босфорского моста — таких новостей не было, но панические настроения есть.

Тем не менее многие эксперты уверяют: если вы не идёте в места скопления людей, отдых в Стамбуле остаётся вполне комфортным. Полиция усилила меры безопасности — площадь Таксим частично перекрыта, но отели работают в штатном режиме.

Турагентства Москвы продолжают активно продавать путёвки в Турцию и Египет, ведь летний сезон уже на носу. Люди всё ещё бронируют поездки, просто стараются заранее изучать текущую обстановку.

Несмотря на протесты, туристы в Стамбуле гуляют, посещают достопримечательности и наслаждаются атмосферой города. Просто стоит быть внимательнее — и избегать массовых митингов.

Уточнения

Экрем Имамоглу́ (тур. Ekrem İmamoğlu; род. 4 июня 1970, Cevizli, Трабзон) — турецкий государственный и политический деятель, действующий мэр Стамбула с марта 2019 года.



Пло́щадь Та́ксим (тур. Taksim Meydanı) — площадь в центральной части Стамбула (микрорайон Таксим района Бейоглу). На этой площади расположены ряд престижных гостиниц, множество магазинов.

