Ваша кухня – ваша аптека: как орегано помогает суставам

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Артроз - хроническое заболевание суставов, вызывающее боль, скованность и снижение подвижности. Он развивается из-за износа хряща, покрывающего концы костей, что приводит к их трению. Основная причина — возрастные изменения, но также на развитие болезни влияют травмы и другие факторы риска.

Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ орегано

Природное средство против артроза

Питание играет ключевую роль в борьбе с симптомами артроза, и некоторые продукты могут значительно облегчить боль. Одним из таких натуральных помощников является орегано — специя с мощными противовоспалительными свойствами.

Помимо придания аромата блюдам, орегано обладает рядом полезных для здоровья свойств. Так, исследователи выяснили, что его активный компонент — карвакрол — способен разрушать защитную оболочку норовируса, что делает его эффективным природным антисептиком. Об этом сообщалось в журнале Journal of Applied Microbiology.

Целебные свойства орегано

Одно из самых удивительных свойств этой специи привлекло внимание ученых. Исследователи из Боннского университета (Германия) и Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили, что в орегано содержится бета-кариофиллен (E-BCP) — соединение, которое помогает уменьшить воспаление и болевые ощущения в суставах. Благодаря этому свойству орегано можно использовать как средство для профилактики и облегчения симптомов артроза.

Кроме того, масло орегано обладает выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, что делает его полезным при зубной боли. Несколько капель, нанесенных на пораженный зуб, могут облегчить дискомфорт, но перед использованием стоит проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae).



