Ваша кухня – ваша аптека: как орегано помогает суставам

Артроз - хроническое заболевание суставов, вызывающее боль, скованность и снижение подвижности. Он развивается из-за износа хряща, покрывающего концы костей, что приводит к их трению. Основная причина — возрастные изменения, но также на развитие болезни влияют травмы и другие факторы риска.
Питание играет ключевую роль в борьбе с симптомами артроза, и некоторые продукты могут значительно облегчить боль. Одним из таких натуральных помощников является орегано — специя с мощными противовоспалительными свойствами.
Помимо придания аромата блюдам, орегано обладает рядом полезных для здоровья свойств. Так, исследователи выяснили, что его активный компонент — карвакрол — способен разрушать защитную оболочку норовируса, что делает его эффективным природным антисептиком. Об этом сообщалось в журнале Journal of Applied Microbiology.
Одно из самых удивительных свойств этой специи привлекло внимание ученых. Исследователи из Боннского университета (Германия) и Швейцарской высшей технической школы Цюриха обнаружили, что в орегано содержится бета-кариофиллен (E-BCP) — соединение, которое помогает уменьшить воспаление и болевые ощущения в суставах. Благодаря этому свойству орегано можно использовать как средство для профилактики и облегчения симптомов артроза.
Кроме того, масло орегано обладает выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, что делает его полезным при зубной боли. Несколько капель, нанесенных на пораженный зуб, могут облегчить дискомфорт, но перед использованием стоит проконсультироваться со специалистом.
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