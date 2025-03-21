Сказка на холмах: как чешская деревня затмила итальянские пейзажи и стала раем для фотографов

4:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы увлекаетесь фотографией или просто любите красивые природные пейзажи, у нас есть для вас место, которое стоит посетить. Оно расположено не где-нибудь далеко, а прямо в Чехии, и при этом до сих пор остается нераскрытым сокровищем. Здесь нет толп туристов, зато можно насладиться уединением и атмосферой, напоминающей южные регионы Европы.

Фото: commons.wikimedia.org by Palickap, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Šardice, Moravské Toskánsko

Речь идет о живописной области в южной Моравии, известной как "Моравская Тоскана". Название говорит само за себя: холмистый рельеф, чередующиеся поля, виноградники и небольшие часовни делают этот край удивительно похожим на знаменитую итальянскую провинцию.

Волшебные пейзажи Моравской Тосканы

Расположенная недалеко от города Кийов, эта область славится своими мягко закругленными холмами, которые сменяют друг друга, образуя живописные волны. Весной поля расцветают разными оттенками зелени, летом покрываются золотистыми полосами пшеницы и рапса, а осенью переливаются теплой палитрой коричневых и бордовых тонов. В этом уникальном сочетании природных красок и плавных линий пейзажа скрывается главная притягательность Моравской Тосканы.

Еще одна характерная черта этого края — отдельно стоящие старые деревья и часовни, которые дополняют идиллический пейзаж. Именно из-за своей необычной красоты этот уголок Чехии был включен журналом Condé Nast Traveller в список 50 самых живописных мест мира.

Когда лучше приезжать?

Моравская Тоскана прекрасна в любое время года, но лучше всего приезжать сюда с апреля по ноябрь. Весной можно увидеть сочную зелень и цветущие деревья, летом — золотистые и изумрудные поля, а осенью — богатую палитру красных и оранжевых оттенков.

Для фотографов важен не только сезон, но и время суток. Лучшими моментами для съемки считаются раннее утро, примерно за час до рассвета, и вечер, за пару часов до захода солнца. В эти моменты солнце особенно мягко освещает холмы, придавая пейзажу сказочный золотистый оттенок.

Что посмотреть в округе?

Если вы приехали на машине, лучше оставить ее на одной из парковок в городе и отправиться исследовать местность пешком. Узкие сельские дороги часто не предназначены для парковки, а пешие прогулки позволят лучше почувствовать атмосферу этого места.

Вот несколько достопримечательностей, которые стоит посетить:

Часовня на Храдиште (Velké Bílovice) — небольшая романская часовня с панорамными видами на виноградники. Внутренние стены украшают резные изображения, символизирующие времена года в виноделии.

Руины замка Цимбурк (Koryčany) — средневековый готический замок XIV века, от которого остались живописные руины. Здесь часто проходят культурные мероприятия.

Замок Милотицы — один из самых красивых барочных замков Чехии. Великолепный интерьер и ухоженные сады в французском и английском стилях делают его обязательным местом для посещения.

Ветряная мельница в Кунковице — голландская мельница XIX века, расположенная среди холмов, напоминает сказочный пейзаж.

Спиральная смотровая площадка на холме Кобыли — современная архитектурная достопримечательность, открытая в 2018 году. Это уникальная безбарьерная конструкция в форме винтовой рампы, с которой открываются впечатляющие панорамные виды.

Моравская Тоскана — место, которое стоит увидеть

Этот регион сочетает в себе природную красоту, богатую историю и неповторимую атмосферу. Здесь каждый найдет что-то по душе — будь то фотография, живопись, прогулки по живописным тропам или дегустация местного вина в одном из уютных винодельческих хозяйств. Не упустите возможность открыть для себя этот уголок Чехии, пока он остается относительно неизвестным широкому кругу туристов!

Уточнения

Че́хия (чеш. и словац. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ], пол. Czechy, официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

