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Это место называют красивее Гранд-Каньона: что в нем особенного

4:37
Туризм

Найти живописный уголок, не переполненный туристами, — словно обнаружить спрятанное сокровище. Одним из таких мест является смотровая площадка Варгошт, которой недавно исполнилось 50 лет. Эта 15-метровая металлическая конструкция открывает потрясающий вид, который многие местные жители недооценивают, тогда как иностранные гости ищут именно такие уголки.

Vargas Plateau Regional Park
Фото: commons.wikimedia.org by LittleT889, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vargas Plateau Regional Park

Если хочется по-настоящему исключительного зрелища, неподалеку от Хохбуркерсдорфа есть обзорная точка с уникальной панорамой — одновременно на Саксонскую Швейцарию и Чешские горы. Это идеальное место для фотографов и ценителей природы, мечтающих запечатлеть на одном кадре сразу два прекрасных пейзажа.

Тропа к вершине: путь, полный открытий

Но особенность этого места — не только захватывающий вид, но и дорога к нему. Тропа, пролегающая через живописную долину ручья, сама по себе заслуживает внимания. Опытные путешественники, участвовавшие в организованных турах, отмечают, что именно эта дорога делает поход таким особенным. В отличие от более популярных маршрутов, здесь царит умиротворяющая тишина, позволяя прочувствовать связь с природой.

Неизведанные красоты в сердце Чехии

Есть место, которое несправедливо остается в тени популярных туристических направлений. Йиндржихув-Градец — третий по величине исторический комплекс Чехии. Он сочетает в себе архитектурные сокровища и великолепные природные ландшафты, способные соперничать с красотой Праги. Но, в отличие от столицы, здесь нет многолюдных улиц, а смотровые площадки остаются доступными в любое время.

Фото: Freepik

Вид, способный затмить Гранд-Каньон

Одна из таких площадок расположена у замка Йиндржихув-Градец. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на весь комплекс, окруженный природой. Фотографы особенно любят это место на рассвете, когда первые лучи солнца превращают старинные здания в сказочный пейзаж. Удивительно, но многие местные жители воспринимают это место как нечто привычное, поэтому здесь редко бывают толпы туристов.

Дорога, ведущая к лучшей панораме

К самой живописной точке ведет малоизвестная тропа, начинающаяся у пруда Вайгар. Подъем средней сложности занимает около 45 минут спокойного шага. По пути встречаются старинные часовни и мемориальные камни, хранящие историю края. Этот маршрут подходит для туристов любого возраста.

Уникальные виды в любое время года

Лучшее время для посещения — весна и осень, когда природа окрашивается в яркие оттенки. Летом лучше приходить ранним утром или вечером, чтобы избежать жары и насладиться идеальным светом для фото. А зимой снег превращает окрестности в волшебную картину.

Фото: Wikimedia Commons

Как подготовиться к путешествию

Чтобы прогулка принесла максимум впечатлений, стоит заранее подготовиться. Не забудьте взять с собой:

  • бинокль — для детального изучения архитектуры и природных пейзажей;

  • фотоаппарат с широкоугольным объективом — для захвата панорамных видов;

  • удобную обувь — так как местами путь может быть неровным;

  • воду и небольшой перекус, ведь кафе находятся в 15 минутах ходьбы от площадки;

  • карту местности или офлайн-навигацию, так как в некоторых точках сигнал может быть слабым.

Как добраться

Маршрут к смотровой площадке не отмечен на туристических картах, поэтому поездку стоит планировать заранее. Самый удобный вариант — доехать на автомобиле до ближайшего населенного пункта, а затем отправиться пешком по незнакомым тропам. Для удобства можно загрузить офлайн-карты или использовать приложение Mapy.cz. Если вам нравится ориентироваться по старинке, компас станет хорошим помощником.

Общественный транспорт в этом районе развит слабо, поэтому перед поездкой обязательно проверьте актуальное расписание автобусов. Ближайшая остановка находится в 3 км от обзорной площадки. Для семей с детьми вдоль маршрута расположены интерактивные таблички с информацией о местной флоре и фауне, а также организованы небольшие игровые зоны.

Уточнения

Большой каньон (Великий каньон, Гранд-Каньон; англ. Grand Canyon) — один из глубочайших каньонов в мире. Находится на плато Колорадо, штат Аризона, США, на территории национального парка «Гранд-Каньон», а также резерваций индейцев племен навахо, хавасупай и валапай.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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