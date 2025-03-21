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ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит

3:08
Туризм

Древний археологический комплекс Гёбекли-Тепе (Göbeklitepe) стал одним из самых популярных туристических объектов в Юго-Восточной Турции за последние годы.

Göbeklitepe Building D 5350
Фото: commons.wikimedia.org by Dosseman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Göbeklitepe Building D 5350

По данным Министерства культуры и туризма Турции, с момента открытия в 2019 году его посетили 3,5 миллиона человек.

Древнейший памятник в мире

Гёбекли-Тепе расположен в провинции Шанлыурфа, рядом с деревней Йоренджик, примерно в 60 км от границы с Сирией. Это территория древней Месопотамии, где зарождались первые цивилизации.

Этот археологический комплекс уникален тем, что является самым древним из подобных культовых сооружений и был построен более 12 000 лет назад. По словам археологов, он предшествует египетским пирамидам на 7500 лет! В те времена Северное полушарие Земли еще покрывали ледники, а люди были охотниками-собирателями и использовали примитивные каменные орудия.

История открытия

Долгие годы руины Гёбекли-Тепе оставались скрытыми под землей. Только в 1995 году команда из Археологического музея Шанлыурфы и Немецкого археологического института обнаружила древнее святилище с каменными столбами, украшенными изображениями людей и животных. Возраст находок насчитывает около 12 000 лет.

Эти открытия вызвали огромный интерес среди ученых по всему миру.

Всемирное признание и растущий поток туристов

В 2018 году ЮНЕСКО включило Гёбекли-Тепе в список объектов Всемирного наследия, назвав его "нулевой точкой истории". Тогда же над комплексом был возведен защитный купол для сохранности древних сооружений.

В 2019 году, который в Турции объявили "годом Гёбекли-Тепе", археологический комплекс открыл двери для туристов. С тех пор его посещаемость постоянно растет. В первый же год туда приехало около 500 000 человек, и даже пандемия COVID-19 и разрушительные землетрясения не смогли снизить интерес к этому месту.

"Число посетителей растет с каждым годом. Только за первые три месяца этого года Гёбекли-Тепе посетили более 65 000 человек. Археологические раскопки продолжаются под руководством профессора Неджми Курула", — рассказал управляющий объектом и директор музея в Шанлыурфе Джелал Улуджаг.

"Наследие для будущего": развитие туристической инфраструктуры

С учетом растущего интереса к Гёбекли-Тепе Министерство культуры и туризма Турции запустило проект "Наследие для будущего". В рамках программы создается современная туристическая инфраструктура: строятся новые парковки, центр для посетителей и другие удобства. Все работы планируется завершить до конца этого года.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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