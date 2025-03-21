Шведская вежливость без лишних слов: что нужно знать туристам

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите избежать неловких ситуаций за границей? Незнание местного этикета может испортить впечатление от путешествия, даже если вы не собирались никого обидеть.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туристы

Например, в Нидерландах неосторожный вопрос способен вызвать раздражение, а в Греции привычный американский жест может показаться оскорбительным. Но одна из самых удивительных особенностей этикета — отсутствие в шведском языке слова «пожалуйста».

Почему у шведов нет слова «пожалуйста»?

Да, вы не ослышались. В Швеции не существует прямого аналога этого вежливого обращения, что часто удивляет туристов. Это может подкреплять стереотип о том, что шведы холодны и не слишком дружелюбны, особенно в глазах людей, привыкших к вежливым оборотам речи.

Согласно опросу The Local Sweden, многие иностранцы считают шведскую прямолинейность даже грубоватой, а некоторые утверждают, что это влияло на их романтические отношения со шведами!

Как же тогда быть вежливым?

Не волнуйтесь, вам не придётся прибегать к пантомиме, заказывая утренний кофе. В Швеции есть другие способы проявить уважение в разговоре.

Используйте "tack" — это слово можно перевести как «спасибо», но в определённых контекстах оно выполняет функцию «пожалуйста». Например, достаточно сказать «en kaffe, tack» (чашку кофе, пожалуйста), и вас поймут.

Осторожнее со "snälla" — это слово тоже можно перевести как «пожалуйста», но оно больше подходит для случаев, когда вы умоляете о чём-то. Например, добавляя «snälla» к обычному заказу еды, вы можете прозвучать слишком настойчиво.

Не переусердствуйте с вежливостью — шведы ценят искренность и простоту, поэтому чрезмерное проявление благодарности или повторяющиеся «tack» могут вызвать неловкость.

Шведский этикет может показаться необычным, но освоив его, вы не только избежите недоразумений, но и почувствуете себя в Швеции как дома.

Уточнения

Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Омывается водами Балтийского моря. Имеет сухопутную границу с Норвегией и Финляндией. Столица — Стокгольм.

