Шведская вежливость без лишних слов: что нужно знать туристам

Хотите избежать неловких ситуаций за границей? Незнание местного этикета может испортить впечатление от путешествия, даже если вы не собирались никого обидеть.
Например, в Нидерландах неосторожный вопрос способен вызвать раздражение, а в Греции привычный американский жест может показаться оскорбительным. Но одна из самых удивительных особенностей этикета — отсутствие в шведском языке слова «пожалуйста».
Да, вы не ослышались. В Швеции не существует прямого аналога этого вежливого обращения, что часто удивляет туристов. Это может подкреплять стереотип о том, что шведы холодны и не слишком дружелюбны, особенно в глазах людей, привыкших к вежливым оборотам речи.
Согласно опросу The Local Sweden, многие иностранцы считают шведскую прямолинейность даже грубоватой, а некоторые утверждают, что это влияло на их романтические отношения со шведами!
Не волнуйтесь, вам не придётся прибегать к пантомиме, заказывая утренний кофе. В Швеции есть другие способы проявить уважение в разговоре.
Используйте "tack" — это слово можно перевести как «спасибо», но в определённых контекстах оно выполняет функцию «пожалуйста». Например, достаточно сказать «en kaffe, tack» (чашку кофе, пожалуйста), и вас поймут.
Осторожнее со "snälla" — это слово тоже можно перевести как «пожалуйста», но оно больше подходит для случаев, когда вы умоляете о чём-то. Например, добавляя «snälla» к обычному заказу еды, вы можете прозвучать слишком настойчиво.
Не переусердствуйте с вежливостью — шведы ценят искренность и простоту, поэтому чрезмерное проявление благодарности или повторяющиеся «tack» могут вызвать неловкость.
Шведский этикет может показаться необычным, но освоив его, вы не только избежите недоразумений, но и почувствуете себя в Швеции как дома.
Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Омывается водами Балтийского моря. Имеет сухопутную границу с Норвегией и Финляндией. Столица — Стокгольм.
Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.