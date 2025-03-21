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Шведская вежливость без лишних слов: что нужно знать туристам

2:12
Туризм

Хотите избежать неловких ситуаций за границей? Незнание местного этикета может испортить впечатление от путешествия, даже если вы не собирались никого обидеть.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Например, в Нидерландах неосторожный вопрос способен вызвать раздражение, а в Греции привычный американский жест может показаться оскорбительным. Но одна из самых удивительных особенностей этикета — отсутствие в шведском языке слова «пожалуйста».

Почему у шведов нет слова «пожалуйста»?

Да, вы не ослышались. В Швеции не существует прямого аналога этого вежливого обращения, что часто удивляет туристов. Это может подкреплять стереотип о том, что шведы холодны и не слишком дружелюбны, особенно в глазах людей, привыкших к вежливым оборотам речи.

Согласно опросу The Local Sweden, многие иностранцы считают шведскую прямолинейность даже грубоватой, а некоторые утверждают, что это влияло на их романтические отношения со шведами!

Как же тогда быть вежливым?

Не волнуйтесь, вам не придётся прибегать к пантомиме, заказывая утренний кофе. В Швеции есть другие способы проявить уважение в разговоре.

Используйте "tack" — это слово можно перевести как «спасибо», но в определённых контекстах оно выполняет функцию «пожалуйста». Например, достаточно сказать «en kaffe, tack» (чашку кофе, пожалуйста), и вас поймут.

Осторожнее со "snälla" — это слово тоже можно перевести как «пожалуйста», но оно больше подходит для случаев, когда вы умоляете о чём-то. Например, добавляя «snälla» к обычному заказу еды, вы можете прозвучать слишком настойчиво.

Не переусердствуйте с вежливостью — шведы ценят искренность и простоту, поэтому чрезмерное проявление благодарности или повторяющиеся «tack» могут вызвать неловкость.

Шведский этикет может показаться необычным, но освоив его, вы не только избежите недоразумений, но и почувствуете себя в Швеции как дома.

Уточнения

Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Омывается водами Балтийского моря. Имеет сухопутную границу с Норвегией и Финляндией. Столица — Стокгольм. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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