Хотите ненадолго сбежать от суеты и погрузиться в историю? Всего в двух часах езды от Парижа находится Провен – настоящий средневековый город, который очаровывает своей атмосферой. Узкие улочки, мощные крепостные стены, старинные дома – здесь время словно остановилось. Почему Провен – идеальное место для поездки в конце зимы? Давайте разберемся!
Как только вы войдете в Провен, вас встретят мощеные улицы и фахверковые дома, сохранившиеся с XII века.
Город внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это не удивительно: он полностью передает дух эпохи. Здесь проходили знаменитые ярмарки шампанского, благодаря которым город процветал.
Главная доминанта Провена – Башня Сезар, возвышающаяся на 42 метра. Когда-то она служила оборонительным сооружением, а теперь с её вершины открывается захватывающий вид на окрестности.
А если повезет с погодой, вдалеке можно разглядеть даже Париж!
Провен предлагает множество исторических достопримечательностей:
Чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу города, выберите отель в старинном здании. Проснуться в комнате с деревянными балками и видом на средневековые улицы – разве не мечта?
Зимний Провен особенно хорош: здесь меньше туристов, цены приятнее, а сама атмосфера – по-настоящему волшебная.
Если вы любите средневековые города, возможно, ваш следующий маршрут пройдет через Дордонь. Но сначала – насладитесь Провеном
Прове́н (Provins) — старинный город в Шампани, ныне в департаменте Сена и Марна, Иль-де-Франс, Франция. Один из лучших в Европе образцов средневекового купеческого города, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру.