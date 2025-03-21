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Лучшее место для побега из Парижа – отправляемся в Провен

2:43
Туризм

Хотите ненадолго сбежать от суеты и погрузиться в историю? Всего в двух часах езды от Парижа находится Провен – настоящий средневековый город, который очаровывает своей атмосферой. Узкие улочки, мощные крепостные стены, старинные дома – здесь время словно остановилось. Почему Провен – идеальное место для поездки в конце зимы? Давайте разберемся!

Франция средневековье
Фото: commons.wikimedia.org by bmsgator, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Франция средневековье

Средневековое путешествие у ворот Парижа

Как только вы войдете в Провен, вас встретят мощеные улицы и фахверковые дома, сохранившиеся с XII века.

Город внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и это не удивительно: он полностью передает дух эпохи. Здесь проходили знаменитые ярмарки шампанского, благодаря которым город процветал.

Главная доминанта Провена – Башня Сезар, возвышающаяся на 42 метра. Когда-то она служила оборонительным сооружением, а теперь с её вершины открывается захватывающий вид на окрестности.

А если повезет с погодой, вдалеке можно разглядеть даже Париж!

Погружение в историю: что посмотреть

Провен предлагает множество исторических достопримечательностей:

  • Крепостные стены – 5 километров мощных укреплений, которые когда-то защищали город. Прогулка по ним подарит невероятные панорамные виды.
  • Коллегиальная церковь Сен-Кириас – впечатляющий храм XII века, знаменитый своими готическими элементами и великолепными витражами.
  • Подземелья Провена – таинственные средневековые галереи, скрывающие множество секретов.
    Чем заняться в Провене?
    Этот город – не просто музей под открытым небом, а место, где история оживает:
  • Средневековые представления – здесь можно увидеть рыцарские бои, исторические реконструкции и даже охоту с соколами.
  • Сады Провена – в конце зимы здесь распускаются первые цветы, создавая атмосферу уюта и покоя.
  • Гастрономические открытия – попробуйте знаменитые розы Провенские! Они используются в десертах, джемах и даже сиропах.

Где остановиться?

Чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу города, выберите отель в старинном здании. Проснуться в комнате с деревянными балками и видом на средневековые улицы – разве не мечта?

Зимний Провен особенно хорош: здесь меньше туристов, цены приятнее, а сама атмосфера – по-настоящему волшебная.

Если вы любите средневековые города, возможно, ваш следующий маршрут пройдет через Дордонь. Но сначала – насладитесь Провеном

Уточнения

Прове́н (Provins) — старинный город в Шампани, ныне в департаменте Сена и Марна, Иль-де-Франс, Франция. Один из лучших в Европе образцов средневекового купеческого города, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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