Тёплое море даже осенью: греческий пляж, который вас удивит

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что если я скажу, что есть место, где море остается теплым даже в конце октября? Добро пожаловать на пляж Дрепанон — настоящий рай с пальмами, хижинами и кристально чистой водой. Это одно из мест, которое афиняне посещают хотя бы раз в жизни.

Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка на пляже

Очарование и благородство региона

Нафплион привлекает гостей узкими улочками, атмосферными видами и гастрономическими изысками. Здесь можно потеряться среди старинных кварталов, а затем насладиться морскими закусками с видом на крепость Бурдзи.

Но этот регион предлагает гораздо больше, чем просто историю. Пляжи, окруженные апельсиновыми рощами и мандариновыми садами, протяженные береговые линии и разнообразие вариантов проживания делают его идеальным местом для отдыха.

Дрепанон — экзотика Греции

Среди множества пляжей особняком стоит Дрепанон.

В уютной бухте, где возвышается холм Святого Николая, пальмы и банановые деревья создают неповторимую атмосферу. Среди них расположены традиционные хижины, которые выглядят как кадры из фильма о тропическом острове.

Вода здесь всегда остается теплой и прозрачной, а благодаря естественной защите бухты ветры почти не беспокоят отдыхающих. Это делает место идеальным как для семей с детьми, так и для любителей спокойного отдыха.

Где остановиться?

Для гостей доступны:

Отели и апартаменты — от бюджетных до премиальных вариантов.

Кемпинги — для тех, кто любит природу.

Хижины на пляже — для уединенного отдыха.

СПА-комплексы — для максимального релакса.

Когда лучше приезжать?

Туристический сезон здесь длится долго, а осенью вода остается теплой дольше, чем в других частях Греции. В октябре море здесь теплее, чем в августе в других регионах страны.

Поэтому даже в бархатный сезон пляж Дрепанон остается востребованным, и бронировать жилье лучше заранее.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία ), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Омывается Эгейским на востоке, Ионическим на западе, на юге — Средиземным и Критским морями. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

