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Крыши сносит ветром: на Бали разбушевалась стихия — что нужно знать туристам

1:09
Туризм

Власти Бали предупредили местных жителей и туристов о неблагоприятной погодной обстановке. В это время года на Бали господствует сезон дождей. Правда, дожди уже идут на спад, но тем не менее в переходный период бывают вспышки плохой погоды с непредсказуемыми последствиями.

Остров Бали
Фото: commons.wikimedia.org by Emma THERY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остров Бали

Синоптики предупредили о надвигающихся сильных ветрах, проливных дождях и волнах, которые могут достигать четырёх метров. Туристов и местных жителей призвали следить за сводками погоды и соблюдать осторожность. Несмотря на то что вероятность цунами отсутствует, предупредили рыбаков и любителей сёрфинга.

19 марта на Бали было зафиксировано землетрясение магнитудой 4.2. Есть вероятность повторных толчков. Из-за сильных ветров были снесены крыши с некоторых домов и храмов, которые являются памятниками архитектуры и представляют интерес для туристов. Также были снесены рекламные щиты.

О стихии, обрушившейся на Бали, сообщил Turdom.ru.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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