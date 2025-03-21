Трон Европы захвачен: Стамбул обошёл Лондон и Париж по пассажиропотоку — детали триумфа

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стамбул стал самым загруженным аэропортом Европы по пассажиропотоку, обслужив в январе 2025 года 6.4 миллиона пассажиров, что на 7.1% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Стамбул

В Европе общий пассажиропоток в аэропортах, обслуживающих более 40 миллионов пассажиров в год, увеличился на 7% в годовом выражении.

Среди пяти крупнейших аэропортов в январе 2025 года:

1. Аэропорт Стамбула (IST): 6.4 млн пассажиров (+7.1%)

2. Лондон — Хитроу (LHR): 6.3 млн пассажиров (+5.3%)

3. Париж — Шарль-де-Голль (CDG): 5.3 млн пассажиров (+10.5%)

4. Мадрид — Барахас (MAD): 5.2 млн пассажиров (+8.3%)

5. Амстердам — Схипхол (AMS): 4.8 млн пассажиров (+5.7%)

Мегааэропорты с пассажиропотоком от 25 до 40 миллионов продемонстрировали рост на 6.1%, где наибольший рост зафиксирован в:

Милан Мальпенса (MXP): +14.9%

Афины (ATH): +14.5%

Аэропорты, обслуживающие 1-25 миллионов пассажиров, также продемонстрировали впечатляющие темпы роста, включая:

Тель-Авив (TLV): +83.2%

Кишинев (РМО): +62.0%

Тем не менее, грузоперевозки в европейских аэропортах упали на -9.1% в январе, что отражает более слабый спрос в мировой торговле. Лишь четыре из десяти лучших грузовых аэропортов показали рост, включая Мадрид и Лондон-Хитроу.

Движение самолетов увеличилось на 4.6%, хотя все еще остается ниже уровня 2019 года на 7.9%. Авиационная отрасль демонстрирует надежность, но долгосрочные проблемы, такие как внутренние перевозки и налоговая политика, все еще могут повлиять на будущее рынка, пишет travelandtourworld.

Уточнения

Стамбу́л (ранее известный как Византий, затем как Константинополь, в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

