Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как минимизировать стресс для кошки в поездках: секреты успешных путешествий
Новая эра реабилитации: приложение с ИИ помогает восстановиться после инсульта
Анфиса Чехова вступила в партию Новые люди, чтобы служить женщинам
Тайна, которой 22 миллиона лет: в Эфиопии обнаружено уникальное ископаемое дерево
Бурбон против шампанского: чем закончится торговая битва ЕС и США
Дзюба сделал это! Колобков оценил его рекорд и влияние на сборную страны
Электрическая революция: Porsche Taycan Turbo GT устанавливает новые стандарты скорости
Омолодите своё лицо без похода к косметологу: секреты домашнего массажа с натуральными маслами
Эти однолетники не боятся ни жары, ни морозов — посадите их уже сейчас

Трон Европы захвачен: Стамбул обошёл Лондон и Париж по пассажиропотоку — детали триумфа

2:26
Туризм

Стамбул стал самым загруженным аэропортом Европы по пассажиропотоку, обслужив в январе 2025 года 6.4 миллиона пассажиров, что на 7.1% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Стамбул
Фото: web.archive.org by Andrzej Szkopiński, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Стамбул

В Европе общий пассажиропоток в аэропортах, обслуживающих более 40 миллионов пассажиров в год, увеличился на 7% в годовом выражении.

Среди пяти крупнейших аэропортов в январе 2025 года:
1. Аэропорт Стамбула (IST): 6.4 млн пассажиров (+7.1%)
2. Лондон — Хитроу (LHR): 6.3 млн пассажиров (+5.3%)
3. Париж — Шарль-де-Голль (CDG): 5.3 млн пассажиров (+10.5%)
4. Мадрид — Барахас (MAD): 5.2 млн пассажиров (+8.3%)
5. Амстердам — Схипхол (AMS): 4.8 млн пассажиров (+5.7%)

Мегааэропорты с пассажиропотоком от 25 до 40 миллионов продемонстрировали рост на 6.1%, где наибольший рост зафиксирован в:

  • Милан Мальпенса (MXP): +14.9%
  • Афины (ATH): +14.5%

Аэропорты, обслуживающие 1-25 миллионов пассажиров, также продемонстрировали впечатляющие темпы роста, включая:

  • Тель-Авив (TLV): +83.2%
  • Кишинев (РМО): +62.0%

Тем не менее, грузоперевозки в европейских аэропортах упали на -9.1% в январе, что отражает более слабый спрос в мировой торговле. Лишь четыре из десяти лучших грузовых аэропортов показали рост, включая Мадрид и Лондон-Хитроу.

Движение самолетов увеличилось на 4.6%, хотя все еще остается ниже уровня 2019 года на 7.9%. Авиационная отрасль демонстрирует надежность, но долгосрочные проблемы, такие как внутренние перевозки и налоговая политика, все еще могут повлиять на будущее рынка, пишет travelandtourworld.

Уточнения

Стамбу́л (ранее известный как Византий, затем как Константинополь, в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Еда и рецепты
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект Аудио 
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение
Авто
Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение Аудио 
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Недвижимость
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Новая эра реабилитации: приложение с ИИ помогает восстановиться после инсульта
Анфиса Чехова вступила в партию Новые люди, чтобы служить женщинам
Тайна, которой 22 миллиона лет: в Эфиопии обнаружено уникальное ископаемое дерево
Бурбон против шампанского: чем закончится торговая битва ЕС и США
Дзюба сделал это! Колобков оценил его рекорд и влияние на сборную страны
Электрическая революция: Porsche Taycan Turbo GT устанавливает новые стандарты скорости
Омолодите своё лицо без похода к косметологу: секреты домашнего массажа с натуральными маслами
Эти однолетники не боятся ни жары, ни морозов — посадите их уже сейчас
Как собака может раскрыть ваш характер: 7 типов владельцев, которые точно вас удивят
Плесень в ванной капитулирует: копеечное средство, которое почистит почерневший силикон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.