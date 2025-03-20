Не только Дракула: чем ещё знаменит этот таинственный портовый город

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Уитби — это очаровательный прибрежный город в Северном Йоркшире, расположенный у устья реки Эск.

Фото: Wikimedia Commons by Gzen92, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ порт

Он славится своей живописной природой, включая потрясающие виды на море с утесов, золотые пляжи и узкие мощеные улочки. Знаменитый журнал TimeOut назвал Уитби лучшим местом в Великобритании для подачи рыбы с жареной картошкой, а опрос McCarthy Stone признал его одним из самых красивых прибрежных городов.

Уитби имеет значительное историческое и литературное значение. Именно отсюда капитан Джеймс Кук совершил свои первые путешествия в Австралию и Новую Зеландию. Его имя вдохновило Дж. М. Барри на создание знаменитого персонажа Капитана Крюка. Путешественники и поклонники "Гарри Поттера" могут узнать железнодорожную станцию Гоутленд, которая послужила прообразом Хогсмида.

Однако Уитби наиболее известен благодаря связи с романом Брэма Стокера "Дракула", который был вдохновлен готическим аббатством в городе. Связь с романом отмечается дважды в год на "Готических выходных", когда узкие улочки заполняются людьми в черных одеждах. В Уитби проводятся и другие мероприятия, такие как фестиваль пиратов и недели в стиле стимпанк, а также музыкальные фестивали, такие как фестиваль блюза и Уитбийская фольклорная неделя.

Среди достопримечательностей Уитби выделяются руины аббатства, которые предлагают захватывающие виды и интересную историю, и Мемориальный музей капитана Кука. Посетители могут также отправиться на морскую прогулку на копии исследовательского корабля HMS "Индевор". В этом городе рады не только людям, но и их четвероногим друзьям, пишет mirror.

Уточнения

Фестива́ль — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

