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Хайлендские коровы ближе, чем вы думаете: 5 парков Глазго для идеальных выходных

1:37
Туризм

В Глазго (Шотландия) много парков, благодаря продуманной застройке, которая обеспечивала доступ к ним во время индустриализации города.

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Фото: Wikimedia Commons by Philippebajcik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
парк

Вот любимые парки жителей Глазго:

Парк Беллахьюстон

Этот парк предлагает велосипедные дорожки, спортивный центр, художественный дом и большой холм. Он считается одним из лучших парков города. Здесь даже были два визита Пап Римских, и можно только представить, как один из них наслаждался пирогом на лужайке после официального визита.

Загородный парк Поллок

Этот парк вдохновляет гордиться своим городом. Он был сохранен с целью предоставить жителям возможность наслаждаться природой. Поллок — замечательное место для прогулок, где можно посетить коллекцию Баррелла, насладиться мороженым и посмотреть на хайлендских коров.

Глазго-Грин

Этот парк особенно любим летом, когда можно загорать на зеленой лужайке или укрыться в тени деревьев от жары. Здесь можно услышать музыку и увидеть людей, наслаждающихся временем на свежем воздухе.

Парк Толлкросс

Этот восточный парк является недооцененной жемчужиной, где стоит посетить розарий и ферму с милыми шетландскими пони.

Ботанический сад Глазго

Хотя этот парк немного меньше по размерам, он всё равно прекрасен. Здесь можно полюбоваться прудом с карпами кои и устроить пикник.

Эти парки не только предлагают возможность насладиться природой, но и укрепляют сообщество в густонаселенном городе, пишет glasgowworld.

Уточнения

Гла́зго — крупнейший город Шотландии и четвёртый по численности населения в Великобритании (после Лондона, Бирмингема и Лидса).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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