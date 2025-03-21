Невероятный феномен: Эверест продолжает расти — учёные нашли этому объяснение

3:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Достижение вершины горы Эверест высотой 8 849 метров долгое время считалось одной из самых трудных задач в альпинизме, однако у альпинистов будущего может быть ещё больше трудностей, поскольку эксперты обнаружили, что самая высокая гора в мире растёт с каждым днем.

Фото: flickr.com by Gunther Hagleitner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эверест

Исследователи из Университетского колледжа Лондона заметили, что Эверест уже поднялся на 15-50 метров за последние 89 000 лет. Они утверждают, что этот неожиданный скачок роста связан с близлежащей рекой, которая размывает так много горных пород и почвы, что гора становится легче и толкается вверх со скоростью 2 мм в год.

"Эверест на 250 метров выше, чем Чогори, вторая по высоте вершина в мире, но Чогори и другие вершины всего на 50-100 метров выше, чем следующие по высоте горы. В этом смысле Эверест — аномалия", — заявил соавтор исследования Адам Смит.

Приборы GPS показывают, что вершина Эвереста поднимается вверх примерно на 2 мм в год, но до сих пор не было чёткого объяснения, почему Эверест намного выше других гор и как он продолжает расти.

"В районе Эвереста есть интересная речная система — река Арун вверх по течению движется на восток на большой высоте с плоской долиной. Затем она резко поворачивает на юг, как река Коси, уменьшая свою высоту и становясь более крутой", — говорит соавтор исследования Джин-Ген Дай.

Изучая степень эрозии рек в регионе, доктор Дай и его коллеги обнаружили, что эти две реки, Арун и Коси, слились около 89 000 лет назад. Когда это произошло, крутая и узкая Коси наполнилась гораздо большим количество воды, что резко увеличило её эрозионную силу.

За тысячи лет это привело к удалению миллиардов тонн осадочных пород вокруг Эвереста. С тех пор Эверест буквально поднимается вверх, и этот процесс называется изостатическим отскоком.

"Кора, самый внешний слой Земли, "плавает" на вершине мантии, которая представляет собой полужидкий слой под корой. Это похоже на то, как айсберги плавают на воде. Чем легче или менее плотнее материал, тем выше он плавает в воде или на мантии", — объяснил Смит.

Он добавил, что для наглядности можно представлять местность вокруг горы Эверест как бассейн. Если поставить грузы на поплавок, сила тяжести будет сильнее, чем сила выталкиваемой вверх воды, и поплавок опустится ниже, но если вы будете постепенно убирать некоторые из этих грузов, то заметите, что поплавок постепенно поднимается вверх.

Учёные уверены, что горы не могут расти вечно, а значит, в конечном итоге вершина Эвереста достигнет своего предела.

"Я думаю, что высота Эвереста ограничена прочностью горных пород", — уверен Смит.

В горной цепи Эверест не единственная вершина, которая становится всё выше и выше, поскольку изостатический отскок затрагивает все близлежащие горы.

Самой быстрорастущей горой в цепи является Макалу, пятая по высоте гора в мире высотой 8 485 метров, которая поднялась на 60 метров с тех пор, как реки соединились, однако Смит считает, что разрыв достаточно велик для того, чтобы Макалу обогнала Эверест.

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा), Шэнмуфэ́н (кит. трад. 聖母峰, упр. 圣母峰, пиньинь Shèngmǔ fēng) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м).

