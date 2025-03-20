Отель на дереве в Манчестере: 200 номеров с секретами экологичного проживания ждут гостей

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Манчестере (Великобритания) после долгих лет ожидания открылся отель Treehouse.

Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain отель, стойка администратора

Открытие запланировано было на 2023 год, но несколько раз откладывалось. Отель предлагает уникальный дизайн интерьера и современные концепции питания, превратив старое здание в "домик на дереве".

В этом отеле имеется 200 номеров, включая три для людей с ограниченными возможностями и восемь люксов. Внутри отеля использованы переработанные материалы, создающие атмосферу уюта среди городской суеты.

На первом этаже находится ресторан Pip под руководством шеф-повара Мэри-Эллен МакТаг, предлагающий экологичную кухню с минимальными отходами и местными ингредиентами. Меню включает традиционные блюда, а также сезонные продукты и специальные предложения, такие как копченая форель и ландоширский хот-пот.

Отель также организует культурные мероприятия с участием местных знаменитостей, предлагая разнообразные активности, от художественных мастер-классов до киновечеров. Treehouse Hotel открывает новые горизонты для туристов и местных жителей в Манчестере с акцентом на комфорт, природу и культуру, пишет manchestereveningnews.

Уточнения

Ингредиент (химия) — составная часть какого-либо сложного соединения или смеси, присутствующая в готовом продукте в исходном или изменённом виде.

