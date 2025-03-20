Природные чудеса подмосковной Карелии, дегустация сыров и монастыринг — на майские праздники вырос спрос на туры в Подмосковье

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый год туристические операторы разрабатывают новые маршруты для знакомства с Подмосковьем и его достопримечательностями.

Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парк

Сезон 2025 года обещает быть увлекательным, о чем свидетельствуют свежие предложения, собранные изданием "Вести Подмосковья". Регион стабильно занимает высокие позиции в Национальном туристическом рейтинге, по итогам прошлого года Подмосковье заняло второе место после Москвы.

С 18 по 20 марта регион участвует в международной выставке туризма MITT-2025, где представлены такие города, как Коломна, Зарайск и Сергиев Посад. По данным портала "Слетать.ру", спрос на туры в Подмосковье на майские праздники составляет 7,2% от общего объема продаж по стране, что является четвертым показателем.

Губернатор Андрей Воробьев отмечает растущий интерес к внутреннему туризму в регионе. В этом году новым трендом будут поездки в монастыри, получившие название "монастыринг". Туристы смогут попробовать жить по церковным правилам, наслаждаясь покоем и тишиной вдали от городской суеты.

Кроме того, разработаны необычные экскурсии, такие как путешествие в Коломну под названием "Улитка, крокодил да бабья доля", которое включает посещение фермы с крокодилами и знакомство с русским бытом в Музее бабьей доли. Также предлагаются туры, где можно совместить посещение дома-музея Чайковского в Клину с дегустацией сыров на заводе "Верещагин" в Тверской области. Томилинский лесопарк рядом с городом Лыткарино, который называют подмосковной Карелией, ждет посетителей.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.

