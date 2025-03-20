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Может ли Анапа оправиться к лету

1:27
Туризм

Анапа, один из главных курортов Черноморского побережья России, переживает напряженное ожидание летнего сезона 2025 года из-за масштабной экологической катастрофы, произошедшей 15 декабря 2024 года в Керченском проливе.

очистка пляжа
Фото: Wikimedia Commons by National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) is licensed under Public domain
очистка пляжа

Два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпели крушение, что привело к сбросу около 2400 тонн токсичного мазута в воды Черного моря и нанесло серьезный ущерб экосистеме региона.

После аварии на пляжах Анапы были зафиксированы выбросы мазута, что поставило под угрозу предстоящий курортный сезон. Несмотря на активные усилия спасательных служб и волонтеров по очистке береговой линии, последствия катастрофы до сих пор ощутимы. Пляжи, которые некогда были популярными среди отдыхающих, нуждаются в глубокой реабилитации, сообщает argumenti.ru.

Вопрос о начале курортного сезона в Анапе в 2025 году остается неопределенным, а даже в случае положительного заключения процесс полного восстановления пляжей и экосистемы может занять гораздо больше времени. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что восстановительные работы планируется завершить к началу лета 2026 года.

Уточнения

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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