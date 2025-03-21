Не всё в Праге на виду: три таинственных сада, о которых вы не знали

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Прага — город, полный достопримечательностей, но для неспешной прогулки не обязательно уезжать далеко. В самом центре столицы скрыты уникальные сады, где можно насладиться тишиной и красотой природы.

Фото: Wikimedia Commons by Juan de Vojníkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ терраса Вртбовской оранжереи, Прага

Вртбовский сад — настоящий барочный шедевр, спрятанный за скромным входом. Его террасная планировка, изысканные скульптуры и пышные цветочные клумбы создают атмосферу аристократического уединения. С верхних террас открывается великолепный вид на Прагу, включая Пражский Град и собор Святого Вита. Посетить его можно с апреля по октябрь.

Не менее впечатляющее место — сад Страговского монастыря. Здесь можно прогуляться среди фруктовых деревьев, клумб с ароматными травами и заглянуть в старинную библиотеку. Правда, доступ в сад открыт лишь несколько дней в году, чаще всего во время праздников.

Ещё одно скрытое от толп туристов место — сад у Министерства иностранных дел Чехии. Открыт он лишь в праздничные дни и на Дни открытых дверей, но здесь стоит побывать ради цветущих клумб, пруда и фонтана. Главным украшением территории является Чернинский дворец — величественное барочное здание.

Эти сады — настоящие оазисы спокойствия, спрятанные за стенами шумной Праги. Они позволяют забыть о суете и почувствовать себя наедине с природой и историей. Чтобы не пропустить шанс их посетить, стоит заранее уточнить даты открытия на официальных сайтах.

Уточнения

Вртбовский дворец (чеш. Vrtbovský palác) находится в Праге на углу Кармелитской улицы и Тржиште. Это одно из многих исторических зданий на Малой Стране, непосредственно связанных с важнейшими датами истории Праги и Чехии.

