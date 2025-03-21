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Вергилий писал о ней в "Энеиде": невероятная история деревни в Ирпинии

1:56
Туризм

В самом сердце Ирпинии, на высоте 750 метров над уровнем моря, скрывается живописная средневековая деревня. Здесь живёт всего 843 человека, но это место обладает невероятной атмосферой: захватывающие виды на горы, старинные улочки и дух истории, который чувствуется в каждом камне.

Рокка-Феличе, Италия
Фото: Wikimedia Commons by GDA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рокка-Феличе, Италия

История деревни берёт начало во времена ломбардов, когда она служила оплотом между герцогствами Беневенто и Салерно. Главная достопримечательность — замок XII века, возвышающийся над окрестностями и открывающий панорамный вид на долины Ирпинии.

В деревне находится Геосит Мефит, древнее поселение, рядом с которым расположен сернистый пруд, известный ещё с VII века до н. э. и даже упомянутый в "Энеиде" Вергилия.

На центральной площади Сан-Феличе возвышается многовековая липа — символ долголетия и стойкости. Здесь же можно увидеть монументальный фонтан, а также исторические здания, такие как Палаццо де Антонеллис.

Обязательно стоит посетить церковь Санта-Мария-Маджоре с её величественной колокольней и святилище Санта-Фелисита, ставшее епархиальным в 2018 году.

Кроме богатой истории, деревня славится гастрономическими традициями. Здесь можно попробовать сыр pecorino di carmasciano, или просто карманьяно, а также другие местные деликатесы. А во время фестивалей старинные улочки оживают: средневековый праздник переносит гостей в атмосферу прошлого, а фестиваль радует гостей музыкой, кострами и дегустацией местных вин и блюд.

Эта деревня — идеальное место, чтобы почувствовать настоящую Италию: здесь прошлое и настоящее гармонично сочетаются, создавая уникальный и незабываемый опыт.

Уточнения

Пу́блий Верги́лий Маро́н (лат. Publius Vergilius Maro; 15 октября 70 года до н. э., Анды близ Мантуи, Цизальпийская Галлия — 21 сентября 19 года до н. э., Брундизий, Италия) — римский поэт.

«Энеи́да» (лат. Aenēis) — эпическое произведение на латинском языке, принадлежащее перу Вергилия. Написано между 29 и 19 г. до н. э., и посвящено истории Энея, легендарного троянского героя, после падения Трои переселившегося в Италию с остатками своего народа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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