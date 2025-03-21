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Башня замка Борго покажет такое, что вы забудете, зачем приехали в эту деревню

1:24
Туризм

В самом сердце Валь-ди-Магра, на границе с Тосканой, скрывается настоящая жемчужина Лигурии — секретная деревня, чья история уходит корнями в глубину веков. Первые поселения здесь появились ещё в IV веке до н. э., а во времена Римской империи это место было важным торговым узлом. Позже, в Средние века, деревня приобрела политическое и коммерческое значение, став епископским центром.

Вернацца, Лигурия, Италия
Фото: Wikimedia Commons by Luca Casartelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вернацца, Лигурия, Италия

Главная достопримечательность — замок Борго, возвышающийся на холме. Его стратегическое расположение позволяло контролировать окрестности, а высокая башня открывает захватывающий вид на регион. Здесь же стоит церковь Святого Винсента, построенная на месте средневекового храма, и знаменитый монастырь Санта-Кроче-Дель-Корво, основанный в 1176 году.

Эта местность богата археологическими находками. В доримском некрополе Кафаджио археологи обнаружили следы поселений железного века, а также 54 древние могилы с уникальными артефактами.

Это место идеально для весеннего путешествия, особенно в сочетании с поездкой по Лигурии и деревне Амелья. Здесь можно сделать фотографии, достойные открытки, и насладиться атмосферой, полной истории, уединения и красоты.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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