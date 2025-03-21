Граф Лавлейс и наследие Байрона: что скрывают стены замка Horsley Towers

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Деревня Суррей-Хиллз-Виллидж — это уютное место за пределами Гилдфорда, окружённое живописными лесами и территориями Национального фонда. Здесь царит атмосфера сказки, особенно благодаря Horsley Towers — величественному зданию с башенками, напоминающему декорации из диснеевского фильма.

Фото: Wikimedia Commons by AndyScott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хорсли-Тауэрс, Суррей, Англия

Замок был построен в XIX веке архитектором Чарльзом Барри для одного английского толстосума, позже его приобрёл 1-й граф Лавлейс (кстати, женатый на дочери лорда Байрона Аде), который значительно расширил территорию, добавив туннели, арки, бастионы и даже галерею.

Для любителей прогулок здесь есть 8-километровая круговая тропа, идеально подходящая для пеших походов и прогулок с собаками. На маршруте встречаются 10 из 15 старинных мостов, которые когда-то использовались для перевозки древесины. Путь считается умеренно сложным, его прохождение занимает около 2 часов 45 минут.

После прогулки можно заглянуть в местный ресторан, расположенный напротив Horsley Towers. По воскресеньям здесь подают традиционное жаркое, приготовленное по рецептам знаменитых кулинаров Обри Аллена и Джимми Батлера, а также доступен вегетарианский вариант. Стоимость блюд начинается от 18,50 фунтов стерлингов.

Если хочется исследовать окрестности, стоит посетить Хатчлендз-парк, Поулсден-Лейси, Ньюлендский уголок или винодельческое поместье Денби — все эти места отлично подходят для семейного отдыха.

С точки зрения недвижимости, район Ист-Хорсли остаётся привлекательным, хотя цены на жильё здесь значительно выросли. За последний год средняя стоимость недвижимости увеличилась до 1 197 188 фунтов стерлингов, а большинство объектов продаются по цене от 1 380 250 британских фунтов.

Уточнения

Су́ррей (англ. Surrey) — историческое и церемониальное графство в южной Англии, часть региона Юго-Восточная Англия, одно из так называемых «Домашних графств» (Home Counties).



Авгу́ста А́да Кинг (урождённая Ба́йрон), графиня Ла́влейс (англ. Augusta Ada King Byron, Countess of Lovelace; более известная как Ада Лавлейс; 10 декабря 1815, Лондон, Англия, Британская империя — 27 ноября 1852, Марилебон, Лондон, Англия, Британская империя) — английский математик. Известна прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем.

