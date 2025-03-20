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Как павильон Ruinart покорил Time и стал главной достопримечательностью Реймса

1:38
Туризм

По версии американского журнала Time, павильон Nicolas Ruinart в Реймсе вошел в список "100 самых красивых мест мира", которые стоит посетить в 2025 году. Этот рейтинг был опубликован 13 марта, и, возможно, именно он сделает Реймс одним из самых популярных направлений для путешествий в этом году.

Stand Ruinart du magasin 2 de la Samaritaine D2106
Фото: commons.wikimedia.org by Tangopaso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Stand Ruinart du magasin 2 de la Samaritaine D2106

Что особенного в павильоне Ruinart?

Новый павильон открылся в октябре 2024 года и уже успел впечатлить экспертов Time. Издание называет его "захватывающим", отмечая сочетание камня и стекла в архитектуре, живописный сад со скульптурами и уникальную атмосферу, благодаря которой он стал "обязательным местом для посещения".

На официальном сайте Ruinart уточняется, что на создание павильона ушло три года проектирования и два года строительства. Это дань уважения знаменитым винным подвалам Реймса. Над проектом работали архитектор Со Фудзимото, дизайнер интерьеров Гвенаэль Николя и ландшафтный архитектор Кристоф Готран.

отмечает издание L'Union, вход в павильон бесплатный, в отличие от экскурсий в винные подвалы Ruinart.

Ruinart и его амбициозные планы

Дом шампанских вин Ruinart, который принадлежит LVMH, приближается к своему 300-летнему юбилею в 2029 году. Руководство компании надеется, что новый павильон поможет увеличить число посетителей до 50 000 человек в год.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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