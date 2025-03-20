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Греческий остров без дорог и отелей: что скрывает Касто

1:57
Туризм

В самом сердце Ионического моря, всего в нескольких километрах от побережья Греции, затерялся остров Кастос— крошечный, но по-настоящему уникальный. Это самый маленький обитаемый остров Ионического архипелага, а добраться сюда можно всего за 6 морских миль от Митикаса на материке. Небольшой катер ежедневно совершает рейсы, доставляя путешественников в этот уголок нетронутой природы.

20100726 Kalamitsi Beach Ionian Sea Lefkada island Greece
Фото: commons.wikimedia.org by Ggia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
20100726 Kalamitsi Beach Ionian Sea Lefkada island Greece

Место, где время замедляет ход

Кастос сразу покоряет своей атмосферой уединения и неспешности. Здесь всего одна деревня, но в ней есть все, что нужно для безмятежного отдыха:

  • традиционные таверны с греческой кухней,
  • небольшие уютные кафе-бары,
  • маленький магазинчик,
  • кристально чистое море, обрамленное скалистыми бухтами.

Главный символ острова — старая каменная ветряная мельница у входа в порт. Это единственная мельница во всей округе Лефкады, и она словно приветствует заходящие в гавань лодки, неспешно вращая лопасти.

Нетронутая природа и уединенные пляжи

Кастос — это идеальное место для тех, кто мечтает сбежать от суеты. Здесь нет многолюдных пляжей и шумных курортов, а добраться до самых красивых бухт можно только на лодке. Одно из самых удивительных мест острова — пещера Фокотрипа. Внутри нее скрывается небольшой уединенный пляж, окруженный скалами и лазурной водой.

Днем вдоль берега неспешно курсируют рыбацкие лодки, а с наступлением сумерек остров погружается в абсолютную тишину. Здесь нет машин, а значит, ничто не нарушает покой — только шепот волн и редкие разговоры местных жителей.

Кастос — это не просто остров, а настоящее убежище для тех, кто ценит тишину, природу и настоящее греческое гостеприимство.

Уточнения

Иони́ческое мо́ре (др.-греч. Ἰόνιον Πέλαγος, лат. mare Ionium, греч. Ιόνιο Πέλαγος, итал. mar Ionio, алб. Deti Jon) — часть Средиземного моря между Балканским и Апеннинским полуостровами и островами Крит и Сицилия. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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