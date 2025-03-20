Это место в Греции называют идеальным для весенних путешествий – и вот почему

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Май — идеальный месяц для путешествий. Тёплая, но не знойная погода, отсутствие толп туристов и возможность насладиться природой, культурой и местной кухней делают весенние поездки особенно привлекательными. Один из самых известных путеводителей, вошёл и один из греческих городов.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салоники

Салоники — лучшее место для весеннего городского отдыха

Город, который основали ещё в 315 году до н. э., сегодня остаётся молодым в своём духе.

"Салоники — это место, где история встречается с современностью", — отмечает путеводитель Lonely Planet

Здесь студенты и местные жители заполняют уютные площади, наслаждаясь кофе и традиционным греческим самогоном, а с приходом тепла предпочитают посиделки на террасах кафе и баров.

Средняя температура в мае держится на уровне 24°C — идеальная погода как для прогулок по городу, так и для пляжного отдыха. В 25 км от центра расположен пляж Эпаноми, а в 2-3 часах езды — знаменитые лазурные воды полуострова Халкидики.

Что посмотреть в Салониках?

Этот город — настоящая находка для любителей истории, архитектуры и гастрономии. Вдоль главной улицы Эгнатия расположены древнеримские памятники, включая руины дворца Галерия. Здесь же можно встретить старинные церкви и уютные лавочки, где продают знаменитые греческие крендели.

На набережной стоит увидеть Белую Башню — символ города. Прогулка вдоль моря приведёт к гавани, где находится Македонский музей современного искусства. Любители ночной жизни оценят атмосферу района Лададика, полного ресторанов и баров.

А если подняться в Верхний город (Ано Поли), можно насладиться потрясающим видом на город и залив, гуляя по узким мощёным улочкам среди старинных домов.

Почему стоит поехать в Салоники именно в мае?

Тёплая, но не жаркая погода.

Нет наплыва туристов.

Можно совместить культурную программу с отдыхом на пляже.

Весенние фестивали и мероприятия.

Насыщенная гастрономическая сцена с блюдами из свежих местных продуктов.

Этот город сочетает в себе историю, атмосферу современного мегаполиса и греческое гостеприимство. Если вы ищете идеальное место для весеннего отдыха, Салоники — отличный выбор

Уточнения

Сало́ни́ки (Фессалони́ки, греч. Θεσσαλονίκη) — город Греции, который является вторым по численности населения, историческому, экономическому и культурному значению в стране. Административный центр одноимённой общины Центральная Македония.



Лоунли Планет (англ. Lonely Planet) — международная издательская компания. Основана в 1972 году в Австралии. Основной язык — английский. Является одним из первых официальных издательств, специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов.

