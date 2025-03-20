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Секретный уголок Франции, где остановилось время

2:17
Туризм

Спрятанная среди холмов Оверни, деревня Монпейру — это место, где время будто остановилось. Узкие улочки, дома из лавового камня, виноградники, уходящие за горизонт — всё это создаёт атмосферу уединённого уголка, ещё не захваченного туристами.

Франция
Фото: flickr.com by Ипшита Бхаттачарья, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Франция

Деревня, словно с открытки

Попадая в Монпейру, невозможно не восхититься его живописным обликом. Крутые улочки ведут к старинной башне с часами — единственному напоминанию о средневековом замке.

Стоит подняться наверх, и перед глазами откроется завораживающий вид на хребет Пюи и виноградники, раскинувшиеся в округе. Фасады домов украшены глициниями и розами, а каждое здание несёт на себе отпечаток вековой истории.

Винодельческое наследие

Монпейру славится своими виноградниками, а местные вина обладают уникальным вкусом благодаря вулканическим почвам. Здесь выращивают сорт Гаме д'Овернь, который придаёт напиткам особую минеральность и свежесть.

В деревенских погребах можно продегустировать вина с насыщенными ароматами красных ягод и специй, а также познакомиться с винодельческими традициями, уходящими корнями в галло-римскую эпоху.

Уголок природы и покоя

Любители пеших прогулок оценят окрестные маршруты, ведущие к живописным долинам и потухшим вулканам Оверни.

Тишина, пронзённая лишь звуками природы, делает это место идеальным для отдыха вдали от городской суеты. Здесь можно встретить парящих хищных птиц и даже оленей, скрывающихся в лесных чащах.

Тайна Монпейру

Главное очарование деревни — в её уединённости. Здесь нет толп туристов, а небольшие лавки и пекарни сохраняют аутентичную атмосферу.

Кажется, будто попадаешь в прошлое, где можно просто наслаждаться моментом, неспешно прогуливаясь по тенистым улочкам.

Монпейру — это не просто деревня, а место, которое дарит ощущение уюта и гармонии с природой. Если вы мечтаете о путешествии вглубь Франции, где можно забыть о времени, вам точно стоит заглянуть сюда.

Уточнения

Ове́рнь (фр. Auvergne, окс. Auvèrnhe) — бывший административный регион Франции, расположенный на территории Центрального массива. Историческая провинция Франции. Столица — город Клермон-Ферран (фр. Clermont-Ferrand). Региональные языки — окситанский язык (диалекты — овернский, лангедокский, виваро-альпийский) и бурбонский диалект языка ойль.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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