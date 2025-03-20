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Железнодорожная революция: Венгрия открывает новые транспортные перспективы

1:51
Туризм

Крупнейшие инвестиции в железнодорожные перевозки Венгрии уже приносят ощутимую прибыль. Ожидается, что модернизация участка магистрали Будапешт-Белград принесёт около 800 миллиардов долларов. 

Поезд
Фото: freepik.com by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поезд

Грандиозные перемены

Работы на участке железной дороги Будапешт-Белград ведутся с 2021 года. Уже достигнут важный этап — модернизация двухпутной линии, которая увеличит разрешённую скорость движения до 160 км/ч.

Это позволит значительно сократить время в пути между Будапештом и Келебией, а также ускорит движение пригородных поездов столицы.

Время в пути сократится до двадцати минут, что особенно актуально на фоне снижения пассажиропотока. 

Масштаб строительства

На протяжении всего маршрута проводится глобальная реконструкция:

  • Построено пять новых вокзалов.
  • Полностью обновлены восемь существующих станций, включая Кишкунхалаш.
  • Запущено строительство нового пешеходного тоннеля.
  • Установлены современные лифты.
  • Ведётся модернизация систем информирования пассажиров и охраны.
  • Введены в эксплуатацию камеры видеонаблюдения на перронах.

Почему этот проект так важен?

ранее .

"Новая железная дорога обеспечит прямую связь с портом Пирей, открывая более эффективный маршрут для доставки товаров из Китая", — объяснил стратегическую значимость этого проекта Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Это также позволит разгрузить автомобильные магистрали и снизить нагрузку на экологию. Помимо этого, проект играет ключевую роль в развитии пригородного транспорта Будапешта, делая его более доступным и удобным.

Уточнения

Желе́зная доро́га — дорога с рельсовыми путями, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава, используются для быстрой перевозки грузов и пассажиров колёсными транспортными средствами.

Ве́нгрия (венг. Magyarország, дословно: "Страна венгров, венгерская страна") — государство в Центральной Европе. Континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Столица — Будапешт. Государственный язык — венгерский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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