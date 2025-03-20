Горит, но не сгорает: загадка водопада, который нарушает законы природы

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В парке Честнат-Ридж, расположенном в Орчард-Парке, пригороде округа Эри, штат Нью-Йорк, скрывается одно из самых загадочных природных явлений. За небольшим водопадом горит Вечное пламя – редкое зрелище, питаемое природным газом из глубин земли. Это место стало популярным благодаря социальным сетям, привлекая все больше туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by McKay Savage from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Водопад

Как горит Вечный огонь?

Уникальность этого явления в том, что пламя горит благодаря утечке природного газа. Водопад высотой около 9 метров скрывает небольшую пещеру, в которой газ, поднимающийся из-под земли, воспламеняется и поддерживает огонь.

Впервые это пламя могли зажечь коренные американцы, и хотя оно не является полностью вечным (из-за дождя или ветра оно иногда гаснет), его всегда можно снова поджечь.

Исследования и научные открытия

В 2013 году геолог Иосиф Эфиопский, директор по научным исследованиям Национального института геофизики и вулканологии (INGV), вместе с коллегами из Университета Индианы провел исследование этого явления.

Они выяснили, что газ, питающий пламя, содержит 35% этана и пропана – необычная концентрация, поскольку обычно преобладает метан. Газ поступает из глубинного геологического пласта, относящегося к Девонскому периоду, через разломы земной коры.

Почему стоит увидеть это место?

Хотя водопад Вечного огня не так знаменит, как Ниагара, он вызывает восхищение своей необычностью. Представьте: шум воды, загадочное мерцающее пламя и ощущение, будто вы стали свидетелем древнего природного чуда.

Это место, несомненно, стоит посетить, если вы любите таинственные уголки планеты.

Уточнения

Дево́нский пери́од дево́н — четвёртый геологический период палеозойской эры и фанерозойского эона. Начался 419,62 ±1,36 млн лет назад, закончился 358,86 ± 0,19 млн лет назад. Выделен Родериком Мэрчисоном и Адамом Седжвиком в 1839 году.



Нью-Йо́рк (англ New York, NY) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов. В пределах штата находится крупнейший город, финансовый центр страны — Нью-Йорк. Административный центр — город Олбани.

