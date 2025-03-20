В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из самых уникальных природных уголков Лацио скрывается Камподимеле — очаровательная деревня, отмеченная оранжевым флагом Итальянского туристического клуба как одно из красивейших мест Италии.

Фото: Wikimedia Commons by Gabygaiffe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ деревушка, Италия

Камподимеле очаровывает средневековой архитектурой, потрясающими панорамными видами и спокойной атмосферой. Однако главная особенность — долголетие местных жителей.

Несмотря на скромные размеры (здесь проживает менее тысячи человек), Камподимеле известен феноменально высоким средним возрастом населения: 85 лет для женщин и 77 лет для мужчин. Этот факт привлек внимание исследователей, которые изучают возможные причины такого долголетия. Среди них — чистый воздух, спокойный ритм жизни и натуральные местные продукты, которые составляют основу традиционной кухни, передает myluxury. it.

Деревня поражает своей атмосферой старины. Она окружена крепостной стеной с 12 цилиндрическими башнями, а ее улочки ведут к захватывающим смотровым площадкам.

Одно из самых романтичных мест здесь — "Прогулка любви". Это живописный пешеходный маршрут, с которого открывается невероятный вид на долину Лири.

Главные достопримечательности деревни:

1. Приходская церковь Камподимеле с высокой колокольней.

2. Монастырь Сант-Онофрио, построенный в XI веке.

3. Церковь Сан-Микеле-Архангела, расположенная на самой высокой точке деревни.

Местная кухня — одна из причин долголетия жителей Камподимеле. Она основана на простых и натуральных продуктах, среди которых выделяются:

1. Улитки в зеленом соусе, традиционно готовятся к празднику покровителя 12 июня.

2. Суп из цицерчи — блюдо из местных бобовых, подается с домашней пастой и сушеной козьей рикоттой.

3. Лайна с бобами — традиционная паста, напоминающая фетучини, подается с нежными бобами и зерновыми.

Уточнения

Фетучини (итал. fettuccine, транслитерация: феттуччине, от fettuccia — ленточка) — один из типов итальянской пасты, популярный в Риме. Фетучини — это тонкие плоские полоски теста шириной около 7 мм: они похожи на тальятелле, от которых отличаются только большей шириной.

