Аллея по верхушкам деревьев и не только: озеро Липно в Южной Чехии удивит вас своими сюрпризами

5:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Южной Чехии есть своё негласное правило: каждый, кто приезжает сюда, должен хотя бы раз побывать в Чески-Крумлове. Этот волшебный городок с извилистой рекой Влтавой и сказочным замком приковывает всё внимание туристов, но есть место, которое заслуживает как минимум такого же восхищения. Здесь тише, ближе к природе, без толп туристов, но впечатлений хоть отбавляй.

Фото: commons.wikimedia.org by Richenza, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Озеро Липно

Озеро Липно — это другой мир. Если вы хотите сбежать от реальности и оказаться в месте, где вы проснётесь утром в тишине, нарушаемой лишь шелестом листвы и редким гудком лодки в гавани, то это то, что вам нужно. Несмотря на то что Липно находится совсем недалеко от перегруженного туристами Крумлова, у него совсем другой ритм. Никаких толп людей, проходящих через исторический центр, никакого стресса, только покой, пространство и природа вокруг. Независимо от того, приедете ли вы летом, когда плотина Липно идеально подходит для водных развлечений, или зимой, когда она превращается в рай для лыжников, вы всегда найдёте идеальный баланс между активным отдыхом и безмятежным расслаблением.

Вперёд к приключениям

Одно из самых прекрасных впечатлений, которое вы можете здесь получить, — это посещение Аллеи по верхушкам деревьев. Она ведёт вас высоко над вершинами лесов и заканчивается смотровой башней, откуда вся окрестность находится у вас на ладони. Утренний туман над плотиной, леса, простирающиеся вплоть до австрийской границы, и свежий воздух, пахнущий хвоей, — всё это останется в вашей памяти. Если вы возьмёте сюда своих детей, они будут в восторге не только от видов, но и от авантюрных элементов тропы: верёвочных мостов, лазающих рам и саней, которые доставят их обратно вниз.

Рай для любителей воды и физических упражнений

Липно — это не просто большой водоем. Это пространство, где можно активно провести время. Летом вы здесь найдёте отличные условия для гребли на байдарках, виндсёрфинга или яхтинга. Для тех, кто предпочитает более тихий вариант, просто арендуйте водный велосипед или каноэ и исследуйте закоулки плотины, а если вы любите кататься на велосипеде, вы будете в раю. Велосипедные дорожки вокруг Липно хорошо обозначены и ведут через живописный ландшафт. Один из самых популярных маршрутов ведёт вокруг дамбы к Фримбурку по расслабляющей дороге с прекрасными видами и возможностью остановиться на обед в одном из ресторанов прямо у воды.

Липно также является местом, где вы можете насладиться моментами только для двоих. Утренние прогулки по лесным тропам, ужин на закате с видом на спокойную гладь плотины или вечерний велнес в одном из местных отелей — всё это делает Липно идеальным местом для романтического отдыха.

Если хочется замедлиться

Для тех, кто ищет полноценный отдых, Липно предлагает широкий выбор вариантов. Можно арендовать плавучий дом и переночевать прямо на воде, побаловать себя массажем с видом на озеро или просто посидеть на скамейке у берега и чувствовать, что время замедляется. Липно — это место, где можно забыть обо всех своих обязанностях и просто быть.

Что делает Липно таким исключительным, так это его способность соединять множество различных миров в одно гармоничное целое. Здесь можно прогуляться по пешеходным тропам, ведущим вокруг плотины, отправиться на экскурсию в Национальный парк Шумава или открыть для себя небольшие деревушки в этом районе. Каждый кусочек этого пейзажа имеет свой неповторимый шарм: от рыбацких хижин, спрятанных среди сосен, до спокойных мест, где вода в заливе едва движется.

А если вы любитель истории и культуры, то здесь тоже найдётся чем насладиться. Недалеко от Липно находится Вышши Брод с красивым цистерцианским монастырём, в котором находится одна из старейших библиотек в Чешской Республике. А чуть дальше на юге вы найдёте замок Рожмберк, силуэт которого отражается в водах реки Влтавы.

Семейный отдых, который имеет смысл

Для семей с детьми Липно — это буквально рай. В дополнение к тропе на верхушках деревьев и водным аттракционам он также предлагает верёвочный парк, бобслейную трассу и Лесное королевство — интерактивный парк, где дети могут буквально потеряться на природе. А когда становится холоднее, здесь работает современный аквапарк с водными горками и джакузи.

Липно-над-Влтавой — это просто место, где каждый найдёт что-то особенное для себя. Ищете ли вы приключений, романтики или просто тишины и покоя, Липно порадует вас. Это кусочек Южной Чехии, который остается немного в тени знаменитого Крумлова, но именно это делает его скрытой жемчужиной. Тот, кто его обнаружит, поймёт, почему люди так любят сюда возвращаться.

Уточнения

Липно — самое большое в Чехии водохранилище, расположено на реке Влтава в Шумаве, Южно-Чешский край, Чески Крумлов

