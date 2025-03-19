Пока вулкан спит, Роккамонфина живёт своей жизнью

Кампания — регион Италии, который завораживает своей природной красотой. Здесь можно встретить живописные деревни, уникальные прибрежные курорты и исторические уголки, где время словно замерло.

Фото: commons.wikimedia.org by CommonismNow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вулкан

Один из таких особенных мест — Роккамонфина, деревня, расположенная прямо рядом с потухшим вулканом. Этот уникальный уголок Кампании занимает территорию площадью около 11 000 гектаров и граничит с Лацио. Одноименный вулкан Роккамонфина считается даже старше знаменитого Везувия, характеризуется широким внешним кольцом — его диаметр составляет около шести километров — и несколькими вулканическими конусами: Монте-Атано, Колле-Фриелло и Монте-Офелио.

В Роккамонфине можно не только полюбоваться величественными пейзажами, но и погрузиться в атмосферу старины, где сохранились исторические здания, храмы и узкие улочки, ведущие к панорамным видам.

Роккамонфина очаровывает богатой архитектурой и живописными видами. Среди главных достопримечательностей:

1. Коллегиальная церковь Санта-Мария-Маджоре — величественный храм с тремя нефами и арочным фасадом.

2. Святилище Святой Марии Деи Латтани — согласно легенде, его основал святой Бернардино Сиенский после обнаружения древней статуи Девы Марии.

3. Церковь и монастырь Сан-Доменико — старинное религиозное сооружение в сердце деревни.

4. Палаццо Коллетта — дворец XV века, украшающий центральную площадь Никола Аморе.

Роккамонфина славится своими великолепными каштановыми рощами — деревья покрывают огромные пространства вокруг деревни. Здесь также находится региональный парк вулканической зоны Роккамонфина и Фоче-Гарильяно, привлекающий туристов своей первозданной природой, передает myluxury. it.

Кроме того, этот район Кампании известен уникальной кухней. Среди традиционных блюд стоит попробовать:

1. Патти, десерт на основе знаменитых каштанов Роккамонфины.

2. Белые грибы, используемые в закусках, первых и вторых блюдах.

3. Оливковое масло местного производства, придающее особый вкус каждому блюду.

Уточнения

Везу́вий (итал. Vesuvio) — действующий вулкан на юге Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Расположен на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь, регион Кампания. Входит в Апеннинскую горную систему, имеет высоту 1281 м.



