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Цифровые решения — турпотоки в регионах Италии и Швейцарии перенаправят в преддверии зимней Олимпиады

2:07
Туризм

Проект DQuaDLA — Data Quality for Discovering Local Amenities призван изменить подход к управлению туризмом в трансграничном регионе Италии и Швейцарии с помощью анализа данных.

Горнолыжный курорт
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Горнолыжный курорт

Официальный запуск проекта состоится 25 марта в формате онлайн-мероприятия, на котором выступят представители Interreg Италия — Швейцария.

Ключевыми партнерами проекта являются Политехнический университет Милана (PoliMi) и Университет прикладных наук и искусств Южной Швейцарии (SUPSI). Также в инициативе участвуют столичный город Милан, а также провинции Комо, Лекко и Сондрио.

Проект финансируется в рамках программы Interreg VI-A Италия-Швейцария (2021-2027 годы), с общим бюджетом 1 086 732,24 евро и 365 600 швейцарских франков. Программа координируется регионом Ломбардия и поддерживается Европейским Союзом, Европейским фондом регионального развития, итальянским правительством, Швейцарской Конфедерацией и кантонами. Проект, стартовавший 1 января 2025 года, продлится 30 месяцев, в течение которых будут реализованы намеченные цели.

Регионы Италии и Швейцарии обладают богатым природным и культурным наследием, что делает их популярными туристическими направлениями. Однако в последние годы поток туристов превысил допандемийные показатели, создавая новые проблемы для местных сообществ и инфраструктуры.

DQuaDLA направлен на разработку интеллектуальных решений для сбора и анализа туристических данных, чтобы помочь местным органам власти лучше управлять туристическими потоками. Это особенно важно в преддверии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине 2026 года, которые приведут к значительному увеличению числа посетителей, передает comozero. it.

Уточнения

Корти́на-д’Ампе́ццо — итальянский город в горной области Кадоре провинции Беллуно области Венето; зимний курорт в Доломитовых Альпах. Расположен на высоте около 1200 метров над уровнем моря. Постоянное население около 5,6 тыс. жителей (во время зимнего сезона возрастает в 6-8 раз).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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