Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бумажные деньги в цифровую эпоху: конец или новая глава
Если у вас есть одна из этих проблем – срочно продавайте машину, пока не поздно
Этот простой продукт снижает холестерин и укрепляет иммунитет
Этот секрет риэлторов поможет продать дом в 3 раза быстрее: вот что нужно сделать
Конденсат в фарах: опасно ли это и как бороться с влагой
Муравьи в саду? Используйте этот дешёвый и безопасный способ
Японский уход за кожей: тренды 2025 года, которые стоит попробовать
Если вас часто кусают комары – ответ кроется в химии вашего тела
Любите солянку? Тогда попробуйте её в постном варианте — никто не догадается, что в ней нет мяса

Правило 3-30-300 в действии — почему Рим опередил другие города Европы

2:53
Туризм

Одним из главных недостатков мегаполисов является загрязнение воздуха, особенно заметное в зимний период. В Европе есть город, которому удалось достичь уникального баланса между урбанистикой и природой.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цветы

Это Рим — столица Италии, которая не только славится своим историческим, культурным и архитектурным наследием, но и по праву считается самым зеленым городом Европы.

Секрет успеха Рима кроется в обширных зеленых зонах, которые занимают примерно 30% всей городской территории. В этом плане Вечный город даже обошел других европейских конкурентов, доказав, что городская жизнь может быть гармоничной с природой.

Эксперты по урбанистике часто упоминают правило 3-30-300, разработанное профессором Университета Британской Колумбии Сесилом Конийнендейком Ван Ден Бошем.

Согласно этому принципу:

1. Из каждого окна должно быть видно не менее трех деревьев.

2. Район города должен быть покрыт зеленью как минимум на 30%.

3. В любой точке города парк или зеленая зона должны находиться не далее чем в 300 метрах.

Рим, несмотря на его хаотичное градостроительное развитие, сумел приблизиться к этим стандартам, став городом с наибольшей концентрацией зеленых насаждений в Италии и Европе.

Рим по праву называют городом парков и вилл. Здесь каждый может найти уголок для отдыха, будь то античные виллы, дворянские сады или археологические парки.

Вот лишь несколько знаковых парков и садов столицы:

1. Парк акведуков соединяет Рим с городами Марина и Чампино, его площадь 3500 гектаров делает его самым крупным в городе.

2. Villa Pamphilj — крупнейший городской парк Рима площадью 184 гектара, одно из официальных представительств итальянского правительства.

3. Villa Ada — занимает 180 гектаров, славится своей богатой флорой, а 80% её территории покрыты лесами.

4. Villa Torlonia — историческая вилла, здесь можно увидеть храм Сатурна и Casina delle Civette.

5. Villa Celimontana — на её территории находится египетский обелиск Рамсеса II, а также ежегодно проводится джазовый фестиваль.

Если вы хотите увидеть Рим во всей его зеленой красе, стоит подняться на панорамную площадку в региональном парке Кастелли Романи. Отсюда открывается потрясающий вид на город, который доказывает, что самый зеленый мегаполис Европы действительно находится в Италии, передает turistipercaso. it.

Уточнения

Парк (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место») — земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоёмами, предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Один поворот ключа — и ошибки исчезли: лайфхак для каждого водителя
Авто
Один поворот ключа — и ошибки исчезли: лайфхак для каждого водителя Аудио 
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Недвижимость
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения
Садоводство, цветоводство
Как сделать тую снова зелёной? Простые правила спасения растения Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Последние материалы
Если у вас есть одна из этих проблем – срочно продавайте машину, пока не поздно
Этот простой продукт снижает холестерин и укрепляет иммунитет
Этот секрет риэлторов поможет продать дом в 3 раза быстрее: вот что нужно сделать
Конденсат в фарах: опасно ли это и как бороться с влагой
Муравьи в саду? Используйте этот дешёвый и безопасный способ
Японский уход за кожей: тренды 2025 года, которые стоит попробовать
Если вас часто кусают комары – ответ кроется в химии вашего тела
Испания нашла нового Месси: 15-летний Ямал штурмует национальную команду
Любите солянку? Тогда попробуйте её в постном варианте — никто не догадается, что в ней нет мяса
Правило 3-30-300 в действии — почему Рим опередил другие города Европы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.