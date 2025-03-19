Правило 3-30-300 в действии — почему Рим опередил другие города Европы

2:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одним из главных недостатков мегаполисов является загрязнение воздуха, особенно заметное в зимний период. В Европе есть город, которому удалось достичь уникального баланса между урбанистикой и природой.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветы

Это Рим — столица Италии, которая не только славится своим историческим, культурным и архитектурным наследием, но и по праву считается самым зеленым городом Европы.

Секрет успеха Рима кроется в обширных зеленых зонах, которые занимают примерно 30% всей городской территории. В этом плане Вечный город даже обошел других европейских конкурентов, доказав, что городская жизнь может быть гармоничной с природой.

Эксперты по урбанистике часто упоминают правило 3-30-300, разработанное профессором Университета Британской Колумбии Сесилом Конийнендейком Ван Ден Бошем.

Согласно этому принципу:

1. Из каждого окна должно быть видно не менее трех деревьев.

2. Район города должен быть покрыт зеленью как минимум на 30%.

3. В любой точке города парк или зеленая зона должны находиться не далее чем в 300 метрах.

Рим, несмотря на его хаотичное градостроительное развитие, сумел приблизиться к этим стандартам, став городом с наибольшей концентрацией зеленых насаждений в Италии и Европе.

Рим по праву называют городом парков и вилл. Здесь каждый может найти уголок для отдыха, будь то античные виллы, дворянские сады или археологические парки.

Вот лишь несколько знаковых парков и садов столицы:

1. Парк акведуков соединяет Рим с городами Марина и Чампино, его площадь 3500 гектаров делает его самым крупным в городе.

2. Villa Pamphilj — крупнейший городской парк Рима площадью 184 гектара, одно из официальных представительств итальянского правительства.

3. Villa Ada — занимает 180 гектаров, славится своей богатой флорой, а 80% её территории покрыты лесами.

4. Villa Torlonia — историческая вилла, здесь можно увидеть храм Сатурна и Casina delle Civette.

5. Villa Celimontana — на её территории находится египетский обелиск Рамсеса II, а также ежегодно проводится джазовый фестиваль.

Если вы хотите увидеть Рим во всей его зеленой красе, стоит подняться на панорамную площадку в региональном парке Кастелли Романи. Отсюда открывается потрясающий вид на город, который доказывает, что самый зеленый мегаполис Европы действительно находится в Италии, передает turistipercaso. it.

Уточнения

Парк (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место») — земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоёмами, предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности.

