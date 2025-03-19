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Лодзь — польский Манчестер, который со временем стал центром текстиля и арт-пространства

3:38
Туризм

До XIX века город Лодзь (Польша) был небольшим населенным пунктом, окруженным сельскохозяйственными угодьями.

Польша
Фото: wikimapia by Witia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Польша

Однако после 1815 года, когда в результате Наполеоновских войн часть польских территорий перешла Российской империи, город внезапно получил доступ к евразийским рынкам. Этим воспользовался землевладелец Раймунд Рембелинский, способствовавший превращению Лодзи в промышленный центр. Здесь появились текстильные фабрики, заводы, парки и роскошные дворцы, построенные владельцами предприятий прямо рядом с производственными комплексами — такой подход позволял им сокращать налоговые выплаты.

Одним из знаковых районов города является Ксенжи-Млын — бывший текстильный квартал, где сохранились индустриальные здания XIX века. Один из самых известных примеров — Мануфактура, впечатляющий комплекс из красного кирпича, который когда-то принадлежал текстильному магнату Израэлю Познаньскому. Сегодня это культурно-развлекательный центр, где расположены торговый комплекс, танцевальная школа, кинотеатр и рестораны. В одном из старых зданий, где раньше находилась пожарная часть, теперь работает, возможно, самый красивый "Старбакс" в мире.

В Музее мануфактуры можно узнать историю стремительного развития Лодзи: в начале XIX века здесь наблюдался самый высокий темп роста населения среди европейских городов. Среди экспонатов — оригинальные ткацкие станки, один из которых демонстрируют в работе, поясняя, что шум на фабриках достигал уровня современных реактивных двигателей. Чтобы защитить слух, рабочие затыкали уши кусками хлеба.

Одним из величественных зданий Лодзи является дворец Израэля Познаньского, выполненный в стиле необарокко. Сейчас в его интерьерах размещается музей, где можно увидеть залы, украшенные витражами, позолотой и лепниной. По всему периметру одного из помещений расположены скульптуры — каждая из них символизирует важные достижения промышленной эпохи.

Лодзь часто называют польским Манчестером, и, несмотря на сходство, этот город выделяется тем, что большинство его фабрик не были переоборудованы в жилые комплексы. Вместо этого здесь открылись музеи, галереи и культурные пространства. Например, Ксенжи-Млын, построенный в XIX веке промышленником Каролем Шайблером, когда-то включал фабрики, жилые дома для рабочих, больницы и клубы. Сегодня квартал реконструируется, а его здания превращаются в винные бары, арт-пространства и уютные кафе. Одним из них является Stacja Zero — заведение с выпечкой, ароматным кофе и уютной атмосферой.

Отдельное место в истории города занимает киноиндустрия. В начале XX века Лодзь стала центром польского кинематографа, а в межвоенный период сюда съезжались режиссеры и актеры. Одним из самых известных фильмов, снятых в Лодзи, стала "Земля обетованная", номинированная на премию "Оскар" и признанная Мартином Скорсезе шедевром. Сегодня в Музее кино можно увидеть эволюцию индустрии, а также отреставрированный фотоплатикон — стереоскопический кинотеатр, популярный в начале XX века, передает independent. co.uk.

Уточнения

Мануфакту́ра (лат  manus «рука» + лат. facere «делать») — предприятие, основанное на ручном труде наёмных работников, где существует разделение труда на отдельные производственные операции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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