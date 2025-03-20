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Уникальная находка для туриста: где в Греции найти деревню с атмосферой 19 века

4:31
Туризм

Греческая Лакония не испытывает недостатка в красивых приморских местах. Полуостров Мани славится своими захватывающими видами на береговую линию. Названия его пляжей, например, Алипы, появились в международных СМИ. Скала Монемвасия известна как Гибралтар Востока, порт Гифио является одним из самых живописных в Греции, а пляж Геракас напоминает норвежский фьорд.

Греческая таверна
Фото: commons.wikimedia.org by Macmaus from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Греческая таверна

Помимо знаменитых каменных деревень и пляжей, в уединённых уголках восточного побережья Пелопоннеса мы найдём Кипариссио — деревню, которая находится на краю света. Чтобы добраться сюда, нам понадобится ехать из Спарты около 2 часов. Последняя часть маршрута включает в себя особенно сложную извилистую дорогу и узкий тротуар, чтобы спуститься по склонам горы Парнонас.

В конце утомительного пути путешественников ждёт награда: они увидят побелённые дома и берега Миртоанского моря. Деревня с населением около 400 жителей разделена на три микрорайона-поселения. Вриси (или Кипарисси) — это та часть деревни, которая находится вдали от моря. Первой вы встретите её. Это самое старое из трёх поселений, два других — приморские и более новые. Паралия — место, где собирается больше всего людей. Здесь особенно много кафе и таверн, есть и традиционные побелённые домики у самого моря, которые вы наверняка когда-то видели на фотографиях. Метрополис — это район с более новыми зданиями, в котором также есть несколько мест для размещения туристов.

Эта деревня насчитывает около 1000 лет жизни. Здесь в основном изолированная жизнь. До 1970-х годов Кипариссио не была связана с остальной частью Лаконии, добраться сюда можно было только по морю. Такая изолированность отражается на общей ауре деревни. Здесь возникает ощущение, что время остановилось, неслучайно прошлым летом в Кипариссио проходили съёмки сериала "Вардианос в Спорке" — телевизионной адаптации рассказа Александроса Пападиамантиса, который транслировался на телеканале ERT.

Выбор, выпавший на Кипариссио в качестве места для съёмок сериала, действие которого происходит в 19 веке, был превосходным. Даже в 21 веке Кипариссио остаётся деревней, сохранившей свой традиционный колорит. Её улочки узкие, на них едва помещается автомобиль, но в любом случае лучше не использовать его. Здесь приятнее всего передвигаться пешком, наслаждаясь природой, вдыхая запахи елей, кипарисов, рожковых деревьев, любуясь ухоженными дворами домов с цветами. Прогуляйтесь по тропе в гору недалеко от Вриси, посмотрите на высеченные в скале корыта, заполненные термальной водой с горы. Кроме того, очень хорошо, особенно в послеобеденные часы, прогуляться к часовне Святого Георгия.

Где купаться?

В Паралии есть два галечных пляжа: Микри и Мегали Аммос. Воды здесь кристально чистые и спокойные. На расстоянии двух километров отсюда находится пляж Агия Кириаки с изумительным морским дном (стоит приехать с маской) и тёплыми голубыми водами. Также в более широкой местности на расстоянии 20 километров находится знаменитый пляж Фокианос — один из самых красивых на Пелопоннесе. Кроме того, в этом районе есть множество бухт, до которых можно добраться на частной лодке, например, бухта Дримискос, закрытый пляж Влихада и уединённый Балохери.

Где можно поесть?

В кафе "Марицела" и "Молос" вы сможете насладиться кофе или другими напитками, глядя в окно на море. В "Петрино Камари" вас ждёт красивый внутренний дворик, в котором так приятно выпить кофе, в "Плоэсе" и "Каво Кортиа" вы поедите отличную рыбу и морепродукты. Любители мяса найдут всё по своему вкусу в "Камаресе" и "Такурасе", а если вы хотите попробовать простую греческую кухню и местную пиццу, вам нужно идти в "Трокадеро". Во многих ресторанах и тавернах этого района вы найдёте в меню гогке — традиционную пасту Лаконии, а также кальцунью (пирог с зеленью).

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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