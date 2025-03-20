Забудьте о Шамони: уникальная деревня Альп удивит красотой и приключениями

Среди величественных Альп спряталась уникальная деревня, которая по красоте превосходит Шамони, но остаётся малоизвестной туристам. Сикст-Фер-а-Шеваль (Sixt-fer à cheval) предлагает захватывающие пейзажи, горные приключения и аутентичную альпийскую атмосферу, сохраняя своё природное наследие и традиции.
Деревня славится Ледниковым цирком — природным амфитеатром, окружённым отвесными скалами, и заповедником Сикст-Пасси, где можно встретить козерогов и беркутов. Здесь находится водопад - cascade du Rouget, который низвергается с высоты 90 метров.
Летом туристы могут наслаждаться походами, горным велосипедом, скалолазанием и рафтингом. Зимой доступны лыжи, прогулки на снегоступах и ледолазание.
Архитектурное наследие деревни — аббатство XII века, каменные коттеджи и деревянные шале, создающие атмосферу подлинных Альп. Местные жители бережно хранят традиции, производят сыры и подают настоящий раклет и берту (berthoud).
В отличие от многолюдных горнолыжных курортов, Сикст-Фер-а-Шеваль делает ставку на разумный туризм, сохраняя природу и аутентичность альпийского образа жизни.
Шамони́-Мон-Блан или просто Шамони́ (фр. Chamonix-Mont-Blanc [ʃa.mɔ.ni mɔ̃ blɑ̃], франкопров. Chamônix) — город и коммуна на востоке Франции, в департаменте Верхняя Савойя (историческая область Савойя).
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