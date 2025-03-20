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Забудьте о Шамони: уникальная деревня Альп удивит красотой и приключениями

1:22
Туризм

Среди величественных Альп спряталась уникальная деревня, которая по красоте превосходит Шамони, но остаётся малоизвестной туристам. Сикст-Фер-а-Шеваль (Sixt-fer à cheval) предлагает захватывающие пейзажи, горные приключения и аутентичную альпийскую атмосферу, сохраняя своё природное наследие и традиции.

Сикст-фер-а-шеваль, Альпы
Фото: Wikimedia Commons by Alainauzas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сикст-фер-а-шеваль, Альпы

Деревня славится Ледниковым цирком — природным амфитеатром, окружённым отвесными скалами, и заповедником Сикст-Пасси, где можно встретить козерогов и беркутов. Здесь находится водопад - cascade du Rouget, который низвергается с высоты 90 метров.

Летом туристы могут наслаждаться походами, горным велосипедом, скалолазанием и рафтингом. Зимой доступны лыжи, прогулки на снегоступах и ледолазание.

Архитектурное наследие деревни — аббатство XII века, каменные коттеджи и деревянные шале, создающие атмосферу подлинных Альп. Местные жители бережно хранят традиции, производят сыры и подают настоящий раклет и берту (berthoud).

В отличие от многолюдных горнолыжных курортов, Сикст-Фер-а-Шеваль делает ставку на разумный туризм, сохраняя природу и аутентичность альпийского образа жизни.

Уточнения

Шамони́-Мон-Блан или просто Шамони́ (фр. Chamonix-Mont-Blanc [ʃa.mɔ.ni mɔ̃ blɑ̃], франкопров. Chamônix) — город и коммуна на востоке Франции, в департаменте Верхняя Савойя (историческая область Савойя).

Ракле́т (фр. raclette; от фр. racler — «скоблить, скрести») — швейцарское национальное блюдо, которое, как и фондю, готовится из расплавленного жирного сыра.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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