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Откройте для себя Измир: идеальный курорт с историей и доступными ценами, о котором вы не знали!

1:22
Туризм

Средиземное море славится своими популярными курортами, такими как Французская Ривьера, Амальфи, Капри, Миконос и Санторини. Но если хочется открыть новое место, которое сочетает богатую историю, великолепные пляжи и доступные цены, стоит обратить внимание на Измир.

площадь Конак, Измир, Турция
Фото: Wikimedia Commons by A.Savin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
площадь Конак, Измир, Турция

Этот город на эгейском побережье Турции готовится к рекордному туристическому сезону в 2024 году. Когда-то часть греческой, римской и османской империй, Измир сохранил уникальную атмосферу, где переплетаются культуры и эпохи.

Город расположен на границе археологической зоны, а его главные достопримечательности — это античная Агора, знаменитая Часовая башня и старинные мечети. Для любителей пляжного отдыха поблизости есть Карабурун, Бодрум и даже паромные маршруты до греческих островов.

Добраться в Измир можно через Стамбул, а цены здесь значительно ниже, чем на популярных европейских курортах. При этом оплатить покупки и услуги можно банковскими картами международных платежных систем.

Если хочется насладиться Средиземноморьем без толп туристов, но с историческими памятниками, теплым морем и вкусной кухней, Измир — отличный выбор для отдыха.

Уточнения

Изми́р (тур. İzmir), ранее также известный как Сми́рна (греч. Σμύρνη) — третий по численности населения (его население составляет 4 462 056 человек по состоянию на 2022 год) город в Турецкой Республике и второй по величине порт страны после Стамбула.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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