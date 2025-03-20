От мясных рулетиков до награды: почему местные шефы запрещают фотографировать свои фирменные блюда

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2:10
Туризм

Долина Итрия в итальянской Апулии славится своими оливковыми рощами, уютными городками и богатой историей. Если Альберобелло и Остуни известны всему миру, то Челье-Мессапика остаётся настоящей находкой для любителей аутентичной Италии.

Челье-Мессапика, Апулия, Италия
Фото: Wikimedia Commons by Mfran22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Челье-Мессапика, Апулия, Италия

Эта небольшая деревня хранит следы мессапов, римлян и норманнов, что особенно заметно в её архитектуре. Главные исторические достопримечательности — герцогский замок (Castello Ducale) и церковь La Chiesa Matrice в стиле барокко 1796 года, а уникальные гроты Монтевиколи скрывают древние археологические находки.

Центральным элементом и символом этой красивой деревни является герцогский замок, квадратная башня которого, по желанию герцога Фабрицио Сансеверино в 1492 году, возвышается над древними средневековыми стенами.

Но Челье-Мессапика привлекает не только историей. Она славится своей кухней: местные пекарни известны печеньем cegliese (Biscotto cegliese), а в ресторанах подают традиционные в Апулии мясные рулетики (bombette pugliesi) и орекьетте. Гастрономические традиции деревни высоко ценятся, и многие кулинары получают награды за качество своей продукции.

Окрестности Челье-Мессапика тоже полны загадок. Здесь можно увидеть древние каменные структуры спехии, напоминающие минойские гробницы, а также посетить карстовую пещеру contrada San Michele и церковь Madonna della Grotta.

В деревне находится музей цивилизации Трулло, расположенный в комплексе трулли 1792 года. Он позволяет заглянуть в быт и традиции сельской жизни Апулии. А если захочется сменить обстановку, всего в нескольких километрах вас ждёт "Белый город" Остуни.

Челье-Мессапика — это идеальное место для тех, кто ищет подлинную Италию, без толп туристов, но с богатой культурой, вкуснейшей едой и завораживающими пейзажами.

Уточнения

Мессапы (греч. Μεσσάπιοι) — древний италийский народ, населявший юго-восточную оконечность Италии (Апулия).

Альберобе́лло (итал. Alberobello) — коммуна в провинции Бари, итальянской области Апулия. Коммуна знаменита уникальными сооружениями — труллами, включёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.

Остуни (итал. Ostuni) — итальянский город, расположенный на Салентинском полуострове в провинции Бриндизи, приблизительно в 5 км от берега Адриатического моря (где находится его гавань Вилланова, в древности известная как Петролла).

Челье-Мессапика (итал. Ceglie Messapica) — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бриндизи.

Орекьетте (итал. Orecchiette) — вид пасты, типичный для Южной Италии (регион Апулия). Название происходит от итальянского «ушки», что объясняется формой макаронных изделий. История блюда ведет отсчет с XII-XIII веков

Тру́лло (мн. ч. итал. Trulli, от греч. τρούλος, «купол») — традиционный дом, сооружённый методом сухой кладки, с конической крышей, имеющий доисторические прототипы. Распространены в центральной и южной частях итальянской области Апулия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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