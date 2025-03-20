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Чистые воды и живописные острова: 5 причин, почему именно Хорватия стала туристическим хитом!

1:22
Туризм

Хорватия официально стала лучшим туристическим направлением в Европе, оставив позади Италию, Испанию и Грецию. В международном голосовании на ITB Berlin за неё отдали свой голос более миллиона путешественников.

Дубровник, Хорватия
Фото: Wikimedia Commons by Edwardwexler at English Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
Дубровник, Хорватия

Что делает Хорватию такой привлекательной? Здесь чистейшие воды Адриатики, более 1000 живописных островов и старинные города, пропитанные историей. Любители природы могут насладиться национальными парками с водопадами и лазурными озёрами, а гастротуристы — открыть для себя свежие морепродукты, трюфели и местные вина высокого качества.

Тем, кто предпочитает активный отдых, Хорватия предлагает дайвинг, горные походы и знаменитые островные вечеринки. Страна особенно популярна у немецких туристов, а развитие авиасообщения делает её ещё доступнее для путешественников со всего мира.

По итогам года Германия стала главным рынком для хорватского туризма, обеспечив более 20% всех ночёвок. Хорватию даже назвали лучшим местом для жизни в 2025 году, а её потрясающие пляжи, уютные острова и доступные цены продолжают привлекать новых гостей.

Этот балканский рай готов удивлять путешественников и дальше!

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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