Чистые воды и живописные острова: 5 причин, почему именно Хорватия стала туристическим хитом!

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хорватия официально стала лучшим туристическим направлением в Европе, оставив позади Италию, Испанию и Грецию. В международном голосовании на ITB Berlin за неё отдали свой голос более миллиона путешественников.

Фото: Wikimedia Commons by Edwardwexler at English Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License Дубровник, Хорватия

Что делает Хорватию такой привлекательной? Здесь чистейшие воды Адриатики, более 1000 живописных островов и старинные города, пропитанные историей. Любители природы могут насладиться национальными парками с водопадами и лазурными озёрами, а гастротуристы — открыть для себя свежие морепродукты, трюфели и местные вина высокого качества.

Тем, кто предпочитает активный отдых, Хорватия предлагает дайвинг, горные походы и знаменитые островные вечеринки. Страна особенно популярна у немецких туристов, а развитие авиасообщения делает её ещё доступнее для путешественников со всего мира.

По итогам года Германия стала главным рынком для хорватского туризма, обеспечив более 20% всех ночёвок. Хорватию даже назвали лучшим местом для жизни в 2025 году, а её потрясающие пляжи, уютные острова и доступные цены продолжают привлекать новых гостей.

Этот балканский рай готов удивлять путешественников и дальше!

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

