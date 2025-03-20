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Жить здесь — это другой уровень самоотречения: россиянка рассказала о шокирующих привычках мексиканцев

2:12
Туризм

Тревел-блогер Марина Ершова, неоднократно побывавшая в Мексике, поделилась своим взглядом местный быт. То, как принято справляться с бытовыми проблемами у мексиканцев, европейских жителей шокирует.

Вечерний Мехико
Фото: commons.wikimedia.org by Sebaso, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний Мехико

Как местные жители могут спать на грязном постельном белье, да ещё и с инородными вкраплениями, такими как крошки и волосы? Мексикацы далеки от "Принцессы на горошине", но даже не принцессы испытывают чувство брезгливости от такого постельного белья. У многих мексиканцев нет стиральных машин, стирают они вручную и очень редко. Из-за этого постельное бельё имеет непрезентабельный вид. Лишь некоторые мексиканцы пользуются услугами прачечных.

Марина Ершова рассказала, что не забывает захватить своё постельное бельё, когда ей приходится оставаться на ночь в гостях у мексиканцев. Кроме того, её удивило отношение к пледам. Одни и те же пледы могут постелить на траве, а потом укрыться ими в постели, причём без пододеяльника. Пледы вбирают в себя пыль, мелкие комочки земли, засохшие части растений.

Что касается водопроводной воды, так её совершенно невозможно пить. Даже местные жители это прекрасно понимают и покупают бутилированную воду. Проблема с водой во многом связана со старыми прогнившими водопроводными трубами. Проблема эта не решается, мексиканцы идут по пути наименьшего сопротивления.

Чтобы помыть фрукты, их замачивают в серебряной воде. Когда фрукты вынимают из посуды, её ополаскивают водопроводной водой, затем насухо вытирают. Одним словом, мексиканцы привыкли к таким условиям и ничего менять не собираются, но людям из других стран такие привычки не подходят.

"Приезжать в Мексику — можно, привыкать — нет. Лучше тут не оставаться больше, чем на неделю. Скажу честно, в Мексике есть свои плюсы, но жить тут на постоянной основе — это уже другой уровень самоотречения. Одно дело знать, что здесь так принято, и совсем другое — пытаться с этим жить", — написала Марина Ершова в своём дзен-канале.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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