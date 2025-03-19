Рекордный турпоток: почему Геленджик стал лидером Черноморского побережья

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Курортный город Геленджик вошел в десятку лучших муниципалитетов Краснодарского края и установил рекорд посещаемости, сообщает kubanpress.ru. Итоги 2024 года подвели на открытом заседании городской думы, где прозвучали ключевые показатели социально-экономического роста города.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Геленджик, Геленджик 19

Рекордное количество туристов

Вице-губернатор Александр Топалов сообщил, что Геленджик продемонстрировал развитие сразу в нескольких направлениях. Существенные улучшения наблюдаются в транспортной и логистической сфере, аграрном секторе, курортной и туристической отрасли, а также в промышленности.

Одним из главных достижений стало увеличение туристического потока до 4,4 миллиона человек. Это рекордный показатель для города, который укрепляет его позиции как одного из ключевых курортов Черноморского побережья.

Приоритеты развития: инфраструктура, экология и поддержка социальных групп

Мэр города Алексей Богодистов подчеркнул, что успешное развитие Геленджика стало возможным благодаря слаженной работе жителей и поддержке со стороны федеральных и региональных властей.

В числе приоритетов остается улучшение инфраструктуры, включающее в себя строительство и модернизацию дорог, а также благоустройство территорий. Важное внимание уделяется социальным инициативам, направленным на поддержку ветеранов, участников СВО и их семей. Большую роль играет экологическая политика, направленная на сохранение чистоты пляжей и контроль за состоянием окружающей среды. Наряду с этим продолжается развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающего регион собственной продукцией.

Будет ли туристический бум в 2025 году

Некоторые аналитики предполагают, что в предстоящем летнем сезоне Геленджик может принять еще больше отдыхающих. Причина кроется в возможном оттоке туристов из Анапы из-за последствий разлива мазута в районе этого курорта.

Насколько Анапа успеет подготовить пляжи к сезону, и как это повлияет на турпоток, покажет время. Однако Геленджик, судя по текущим темпам развития, готов встречать гостей на высоком уровне.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).



