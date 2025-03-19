Рекордный турпоток: почему Геленджик стал лидером Черноморского побережья

Курортный город Геленджик вошел в десятку лучших муниципалитетов Краснодарского края и установил рекорд посещаемости, сообщает kubanpress.ru. Итоги 2024 года подвели на открытом заседании городской думы, где прозвучали ключевые показатели социально-экономического роста города.
Вице-губернатор Александр Топалов сообщил, что Геленджик продемонстрировал развитие сразу в нескольких направлениях. Существенные улучшения наблюдаются в транспортной и логистической сфере, аграрном секторе, курортной и туристической отрасли, а также в промышленности.
Одним из главных достижений стало увеличение туристического потока до 4,4 миллиона человек. Это рекордный показатель для города, который укрепляет его позиции как одного из ключевых курортов Черноморского побережья.
Мэр города Алексей Богодистов подчеркнул, что успешное развитие Геленджика стало возможным благодаря слаженной работе жителей и поддержке со стороны федеральных и региональных властей.
В числе приоритетов остается улучшение инфраструктуры, включающее в себя строительство и модернизацию дорог, а также благоустройство территорий. Важное внимание уделяется социальным инициативам, направленным на поддержку ветеранов, участников СВО и их семей. Большую роль играет экологическая политика, направленная на сохранение чистоты пляжей и контроль за состоянием окружающей среды. Наряду с этим продолжается развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающего регион собственной продукцией.
Некоторые аналитики предполагают, что в предстоящем летнем сезоне Геленджик может принять еще больше отдыхающих. Причина кроется в возможном оттоке туристов из Анапы из-за последствий разлива мазута в районе этого курорта.
Насколько Анапа успеет подготовить пляжи к сезону, и как это повлияет на турпоток, покажет время. Однако Геленджик, судя по текущим темпам развития, готов встречать гостей на высоком уровне.
Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик». «Город воинской доблести» (с 2023 года).
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