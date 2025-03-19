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Лучшие места для треккинга в Сан-Паулу: куда отправиться за незабываемыми впечатлениями

3:16
Туризм

В Сан-Паулу есть множество мест, где можно насладиться природой и отдохнуть от городской суеты. Для любителей пеших прогулок подготовлен список из семи живописных троп, каждая из которых предлагает уникальный опыт.

1. Тропа Тишины (Trilha do Silêncio)

Эта тропа получила свое название благодаря густой растительности, которая поглощает шум от окружающих дорог. Отличный вариант для тех, кто хочет насладиться тишиной и покоем, будь то в одиночестве или с семьей.

Адрес: Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539 — Vila Chica Luiza

2. Тропа Источника (Trilha da Nascente)

Маршрут проходит через лесные массивы и ведет к природным источникам, где можно освежиться в чистой воде. Это место отлично подходит для расслабляющей прогулки на свежем воздухе.

Адрес: Avenida Miguel Estefano, 3031 — Água Funda

3. Тропа Жизни (Trilha da Vida)

Эта тропа уникальна: весь путь участники проходят с завязанными глазами, что позволяет острее ощущать природу и обостряет другие чувства. Особенно рекомендуется тем, кто ищет необычные впечатления.

Адрес: Estrada da Riviera, 3286 — Jardim Riviera

4. Тропа "Дороги моря" (Trilha Caminhos do Mar)

Находится в Парке Серра-ду-Мар неподалеку от Сан-Паулу. Среди популярных маршрутов — Тропа Водопада Башни (9 км, 6 часов в пути) и Тропа Исторических Монументов, проходящая по каменной дороге, по которой в свое время путешествовал Дом Педру I во время провозглашения независимости Бразилии.

Адреса:

  • Caminho do Mar, Km 42 — Alto da Serra — São Bernardo do Campo
  • Estrada Caminho do Mar, Km 50 — Cruzeiro Quinhentista — Cubatão

5. Тропа к Водопаду Сагуи (Trilha Cachoeira do Sagui)

Расположена в южной части Сан-Паулу, на территории частного заповедника Fazenda Maravilha. Это легкодоступное место с уютной тропой, ведущей к красивому водопаду.

Адрес: Estrada Engenheiro Marsilac (из района Парельейрос необходимо следовать по этой дороге)

6. Тропа на Большой Камень (Trilha da Pedra Grande)

Одна из самых популярных троп в Парке Кантарейра, одном из крупнейших городских лесов в мире. С вершины открывается захватывающий панорамный вид на Сан-Паулу.

Адрес: Rua do Horto, 1799 — Horto Florestal

7. Тропа Пай Зе (Trilha do Pai Zé)

Расположена в районе Пик Жарагуа. Это маршрут для опытных туристов: путь длиной 3,6 км (в обе стороны) проходит через густую лесную зону и занимает около 2,5 часов. Тропа приводит к смотровой площадке с потрясающим видом.

Адрес: Pico do Jaraguá, São Paulo

Уточнения

Сан-Па́улу (порт São Paulo) — самый населённый и развитый штат Бразилии, расположен на юго-востоке страны. Административный центр — город Сан-Паулу, также являющийся крупнейшим городом Бразилии и всей Южной Америки. Сан-Паулу по-португальски означает Святой Павел.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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