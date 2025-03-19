Узкая тропа, крутые спуски и туман: путешествие по боливийской Дороге смерти

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хотите проверить свои нервы на прочность? Добро пожаловать на "Дорогу смерти" в Боливии — один из самых опасных веломаршрутов в мире. Узкая тропа без ограждений, извилистый спуск через Андские вершины и густые туманы, скрывающие обрывы в сотни метров вниз — это не просто дорога, а настоящий вызов.

Фото: commons.wikimedia.org by CHAND ALIi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Горы

Опасный маршрут сквозь облака

Этот экстремальный маршрут начинается в Андах, а затем плавно спускается с высоты 11 000 футов (около 3 350 метров) через долины Юнгас к Амазонской низменности. Протяжённость дороги — около 40 миль, и каждый её участок таит смертельные опасности.

Здесь встречаются мемориальные кресты и цветы — напоминание о тех, кто не справился с этим маршрутом. В прежние времена, когда по дороге ездили тяжёлые грузовики, количество жертв достигало 300 человек в год. Сейчас, после строительства нового шоссе, ситуация улучшилась, но ежегодно здесь гибнет около пяти человек.

Велотур по "Дороге смерти"

Если вы хотите испытать себя, отправляйтесь в Ла-Пас — боливийскую столицу, расположенную на головокружительной высоте.

Прямых рейсов из России сюда нет, так что придётся сделать пересадку, например, в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боготе или Сантьяго.

Ранним утром вас отвезут к стартовой точке маршрута. Перед началом спуска гиды предложат вам надеть защитное снаряжение, прочитают молитву Пачамаме и угостят рюмкой местного самогона — традиционное подношение Матери-Земле и, возможно, способ немного успокоить нервы.

Во время поездки предстоит справляться с рыхлым гравием, крутыми спусками и резкими поворотами. Особенно важно следить за левой стороной дороги — именно там движется транспорт, а значит, у велосипедистов больше шансов вовремя заметить машину.

Но даже без машин дорога таит немало угроз: она петляет среди скал, а в некоторых местах обрывается на сотни метров вниз.

Почему сюда стремятся тысячи туристов?

Что заставляет людей рисковать жизнью ради этой дороги? Дело не только в адреналине. Велосипедисты проезжают через потрясающие пейзажи Анд и Амазонии: облачные леса, туманные вершины, головокружительные водопады и извилистые реки.

В самом конце маршрута воздух становится тёплым и влажным, а густые тропические джунгли сменяют горные пейзажи. Спуск по "Дороге смерти" — это не просто испытание, а возможность увидеть одни из самых живописных уголков Южной Америки.

Уточнения

Многонациона́льное Госуда́рство Боли́вия (исп. Estado Plurinacional de Bolivia) — государство в центральной части Южной Америки. Административной столицей является Сукре, но большая часть правительственных учреждений находится в Ла-Пасе. Страна имеет 37 официальных государственных языков.

