Тайны Красного острова: почему туристы влюбляются в Мадагаскар с первого взгляда

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мадагаскар — загадочный уголок Индийского океана, который поражает своей уникальностью. Четвёртый по величине остров в мире, он является домом для 90% видов животных и растений, которых больше нигде не встретить. "Красный остров" завораживает дикой природой, традициями предков и ландшафтами, которые будто сошли с фантастических картин.

Фото: unsplash.com by Hans Eiskonen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джунгли Мадагаскара

Остров, полный контрастов

Мадагаскар — это смесь тропических лесов, засушливых саванн и горных плато. Более 30 миллионов жителей, представляющие 18 этнических групп, создают удивительное культурное многообразие.

Первые переселенцы с Азии привезли сюда традиции выращивания риса и постройки каноэ, а африканские народы обогатили остров своими растениями и животными.

Природное чудо, которое нужно беречь

Среди главных достопримечательностей острова — мистические Цинги-де-Бемараха с остроконечными известняковыми образованиями и Аллея баобабов недалеко от Морондавы.

Эти места ежегодно привлекают тысячи туристов. Чтобы поддержать экономику, страна активно развивает экологически чистый туризм и улучшает инфраструктуру, участвуя в мировых туристических выставках.

Мир лемуров под угрозой

На острове живёт более 100 видов лемуров, но их популяция под угрозой из-за массовой вырубки лесов. Чтобы защитить уникальную экосистему, создаются национальные парки, такие как Андасибе-Мантадия и Раномафана.

Правительство делает всё возможное, чтобы сохранить природу, вдохновляясь опытом других островов, например, Реюньона, где почти половина территории — заповедная зона.

Культура, полная древних традиций

Малагасийцы бережно хранят свои обычаи. Например, ритуал Фамадихана — перезахоронение предков, когда их тела эксгумируют и оборачивают в новые саваны.

В каждой традиции чувствуется особая связь поколений. В кухне острова тоже отражается многовековая история: стоит попробовать ароматное рагу ромазава или хрустящий баобаб мофо.

Мадагаскар на пути к переменам

Страна борется с коррупцией: недавно была представлена Национальная стратегия борьбы на 2025-2030 годы при поддержке ПРООН.

Всемирный банк помогает развивать энергетическую и цифровую инфраструктуру, чтобы сделать Мадагаскар более открытым и современным.

Когда лучше ехать?

С мая по октябрь — лучшее время для путешествия. В январе-марте остров подвержен циклонам.

Уточнения

Респу́блика Мадагаска́р (малаг. Repoblikan'i Madagasikara) — островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров. Столица — Антананариву.

