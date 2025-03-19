Забытый рай Лазурного берега: здесь вас ждёт настоящее лето

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Где спрятана настоящая жемчужина Средиземноморья? Я нашёл её в Сен-Сир-сюр-Мер — уютном приморском курорте между Марселем и Тулоном. Это место покорило меня с первой минуты: лазурное море, живописные бухты и аутентичный провансальский шарм.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лазурный берег

Захватывающая природа и пляжи мечты

Как только я оказался здесь, меня поразил контраст: бирюзовые воды, сосновые леса и белоснежные пляжи. Но настоящая магия — это бухта Порт-д'Алон. Сноркелинг здесь — как путешествие в подводный мир, полный экзотических рыб и кораллов.

Любители активного отдыха оценят прибрежные тропы. Я отправился на прогулку к заливу Лекк и Иль-ле-Эмбез, наслаждаясь фантастическими панорамами. Буквально за несколько минут можно перейти от пляжей к холмам, где открывается другой, не менее живописный Прованс.

Настоящий дух Прованса

Сен-Сир-сюр-Мер — это не только природа, но и аутентичная атмосфера. В отличие от многолюдных курортов, здесь сохранилась традиционная провансальская архитектура.

Прогулки по улочкам старого города — словно погружение в прошлое: яркие фасады, уютные площади и тень платанов, под которыми так приятно выпить чашечку кофе.

Настоящий колорит чувствуется на местном рынке, который проходит дважды в неделю. Здесь можно попробовать:

свежие оливки и ароматное оливковое масло,

козьи сыры от местных фермеров,

спелые фрукты и овощи, насыщенные солнцем,

лаванду и душистые травы Прованса.

Каждый вкус, каждый аромат здесь рассказывает историю региона.

Развлечения для каждого

Этот курорт предлагает не только релакс, но и массу активностей. Я попробовал:

вейкбординг — адреналин зашкаливал!

дайвинг — открыв подводные красоты,

греблю на байдарках — отличная тренировка и способ увидеть побережье под новым углом.

Для ценителей истории тут есть музей Тавроэнтум, посвящённый древнеримскому прошлому. Руины старого города на берегу моря выглядят впечатляюще.

Сен-Сир-сюр-Мер — скрытый бриллиант Лазурного берега

После нескольких дней здесь я понял: это место — настоящая находка. Вдали от шумных Канн и Сен-Тропе, оно сочетает комфорт, живописные пейзажи и провансальскую душевность.

Если вы мечтаете о месте, где гармонично сочетаются пляжи, природа и традиции, — это оно.

Уточнения

Лазу́рный Бе́рег (фр. Côte d'Azur, окс. Còsta d'Azur) — юго-восточное Средиземноморское побережье Франции, протянувшееся от Марселя до границы с Италией. На Лазурном Берегу также расположено княжество Монако. Другое название — Францу́зская Ривье́ра (как часть Ривьеры, расположенной как во Франции, так и в Италии).

