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Этот французский городок называют раем для путешественников

1:58
Туризм

Что скрывает "Маленькая Португалия Бретани"? Дуарнен — живописный уголок Франции, который очаровывает с первого взгляда. Расположенный в департаменте Финистер, всего в 25 км от Кемпера, этот приморский городок славится уникальной атмосферой, природной красотой и богатым морским наследием.

Пятки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятки

Морское сердце Бретани: три порта, три истории

Дуарнен немыслим без своих трёх портов:

  • Порт-Ру — настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть традиционные суда и окунуться в морскую историю.
  • Росмер — оживлённый порт, где рыбаки ежедневно выходят в море за свежим уловом.

Требуль — место, сочетающее динамику и умиротворение, идеальное для прогулок вдоль воды.

Остров Тристан и природный заповедник Пломарк

Любителям приключений стоит отправиться на остров Тристан, добраться до которого можно во время отлива. Это место с пышными садами, таинственными тропами и потрясающими панорамами на залив.

Природный заповедник Пломарк — уголок нетронутой природы с живописными маршрутами и уютной деревней, где можно насладиться умиротворяющей атмосферой.

Гастрономические удовольствия

Путешествие в Дуарнен невозможно без знакомства с местной кухней. Попробуйте:

  • Бретонские блины и галеты с разнообразными начинками.
  • Свежайшие морепродукты, особенно знаменитые сардины.
  • Аутентичный сидр, который идеально дополняет местные блюда.

Дуарнен — место, где время замирает

Этот уголок Бретани — не просто точка на карте. Здесь оживает морская история, природа поражает своей красотой, а традиции передаются из поколения в поколение.

Прогуливаясь по узким улочкам, наслаждаясь шумом волн и вкусами местной кухни, понимаешь: Дуарнен — это место, куда хочется возвращаться.

Уточнения

Брета́нь (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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