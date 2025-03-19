Этот французский городок называют раем для путешественников

Что скрывает "Маленькая Португалия Бретани"? Дуарнен — живописный уголок Франции, который очаровывает с первого взгляда. Расположенный в департаменте Финистер, всего в 25 км от Кемпера, этот приморский городок славится уникальной атмосферой, природной красотой и богатым морским наследием.
Дуарнен немыслим без своих трёх портов:
Требуль — место, сочетающее динамику и умиротворение, идеальное для прогулок вдоль воды.
Любителям приключений стоит отправиться на остров Тристан, добраться до которого можно во время отлива. Это место с пышными садами, таинственными тропами и потрясающими панорамами на залив.
Природный заповедник Пломарк — уголок нетронутой природы с живописными маршрутами и уютной деревней, где можно насладиться умиротворяющей атмосферой.
Путешествие в Дуарнен невозможно без знакомства с местной кухней. Попробуйте:
Этот уголок Бретани — не просто точка на карте. Здесь оживает морская история, природа поражает своей красотой, а традиции передаются из поколения в поколение.
Прогуливаясь по узким улочкам, наслаждаясь шумом волн и вкусами местной кухни, понимаешь: Дуарнен — это место, куда хочется возвращаться.
Брета́нь (фр. Bretagne, брет. Breizh; галло Bertaèyn) — регион на северо-западе Франции, составляет большую часть одноимённой исторической области и расположен на одноимённом полуострове, омываемом с севера Ла-Маншем, а с юга Бискайским заливом. Административный центр региона — город Ренн.
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