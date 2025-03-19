Теперь можно отдыхать безлимитно весь год — около 100 горнолыжных курортов Европы в одном абонементе

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1:58
Туризм

Magic Pass — абонемент, который существует в Швейцарии уже восемь лет, и теперь он расширил свою сферу действия, что предоставляет доступ к горнолыжным курортам Франции.

горнолыжный спуск
Фото: Wikimedia Commons by Zach Dischner is licensed under Public domain
горнолыжный спуск

Объединяет три новых курорта Верхней Савойи: Праз-де-Лис — Сомман, Ле-Массиф-де-Брасс и Ле-Гран-Борнан.

Одним из способов привлечь новую аудиторию является маркетинговая платформа, которая позволяет не только объединяться и обмениваться опытом с соседними регионами, но и использовать новый подход к коммерции.

"Наша цель — привлечь клиентов, живущих в Женеве и Швейцарии, которые находятся всего в часе езды от нас", — объясняет Франсуа Пейн, директор компании по управлению подъемниками (SAEM) в Гранд-Борнане.

Кроме того, к новым курортам добавляются такие места, как Бельво-Эрментаз, Хабер-Поше, Юра-сюр-Леман, Метабиф, Мон-Юра и Толлон-ле-Мемиз. Теперь абонемент Magic Pass охватывает девять французских горнолыжных курортов.

С абонементом Magic Pass вы получаете неограниченный доступ к 97 горнолыжным курортам в Швейцарии, Италии и Франции. Годовой абонемент стоит 444 евро для взрослых и 299 евро для детей. Это выгодное предложение с возможностью рассрочки, в месяц сумма составляет всего 38 евро, что дешевле, чем стоимость мобильной связи, как отметил Себастьен Трэвеллетти, директор Magic Pass.

В сезоне 2024/2025 Magic Pass. установил новый рекорд, продав 197 000 абонементов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Это новый подход, так как ски-пасс действует не только зимой, но и летом, пишет france3-regions.francetvinfo.

Уточнения

Абонеме́нт — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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