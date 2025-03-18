Уединённые бухты и немноголюдные пляжи — чем ещё очаровывает Ментон

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди голубых вод Средиземного моря и зеленых улочек скрывается редкая жемчужина, которая ждет своих исследователей.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Дома у моря

Ментон (Франция) — приграничный город не так известен, как Ницца, но его подлинное очарование делает его незабываемым и заслуживающим внимания. Он отличается уникальным микроклиматом благодаря своему расположению между морем и горными вершинами. Здесь царит мягкий климат, а количество солнечных дней в году превышает 300.

Туристов может поразить особый свет, наполняющий город. Не зря такие художники, как Жан Кокто, выбрали это место источником вдохновения. Пастельные оттенки старинных фасадов идеально контрастируют с глубокими синими водами Средиземного моря.

В отличие от переполненных туристами курортов, здесь царит более спокойная, расслабленная атмосфера. Пляжи не так многолюдны, а уединенные бухты, куда можно добраться лишь пешком, создают ощущение настоящего уединения.

Город сохранил в себе глубокие следы истории. Прогулки по узким улочкам позволяют ощутить слияние французской и итальянской культур, которое отразилось в архитектуре. Здания, сменявшие владельцев от Савойской династии до Гримальди из Монако, а затем ставшие французскими в 1861 году, рассказывают о богатом прошлом города.

В историческом центре стоит посетить базилику Святого Михаила Архангела — барочную жемчужину XVII века. Внутри находятся фрески и величественный орган. А ещё рядом расположена часовня Непорочного Зачатия, скромная, но не менее очаровательная, с прекрасными религиозными украшениями.

Город очаровывает не только историческими памятниками, но и своими садами. Местный климат способствует процветанию экзотической растительности. Например, Сад Серр-де-ла-Мадон, созданный американским ботаником Лоуренсом Джонстоном, переносит посетителей на все пять континентов, здесь можно увидеть редкие растения, привезенные со всего мира.

Ещё один ботанический рай — Сад Валь-Рахме, он полон субтропических растений. Этот сад, построенный в начале XX века, поистине поражает своим разнообразием флоры, а идеальный микроклимат способствует их процветанию, передает newsofmarseille. com.

Уточнения

Бази́ли́ка (греч. βασιλική — «дом базилевса, царский дом») — тип строения прямоугольного плана. В развитой форме христианская базилика обычно состоит из нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. Базиликами стали называть наиболее значимые римско-католические храмы вне зависимости от их архитектурного решения.

