Газовый кризис в ЕС: как Европа справится без транзита через Украину

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Запасы природного газа в европейских подземных хранилищах продолжают снижаться, достигнув к 15 марта 2025 года 35,01% (401,41 TWh) при темпе отбора 0,22 процентных пункта. Это на 11% ниже среднего показателя за последние пять лет, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE).

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Для сравнения, год назад в это же время газохранилища были заполнены на 59,72% (681,77 TWh), а темп отбора был ниже — 0,12 п. п.

Климатические условия и потребление

В марте температуры в Европе оказались на два градуса выше климатической нормы, что близко к показателям прошлого года. Однако в феврале средняя температура была на пять градусов ниже, чем в 2024 году, что привело к увеличенному потреблению газа.

Снижение запасов происходит на фоне увеличения импорта сжиженного природного газа (LNG). Только в феврале в Европу было ввезено 8,338 млн тонн LNG, что на 12% больше, чем в прошлом году. В марте эта тенденция сохраняется, и, по предварительным данным, импорт достигнет 9,2 млн тонн.

Испытания для ЕС

Сезон отбора газа завершится в начале апреля, но остановка транзита через Украину и рост спроса на LNG со стороны Киева усложняют ситуацию. ЕС ставит цель заполнить газохранилища до 90% к 1 ноября, но для этого потребуется значительно увеличить импорт и нарастить закачку газа в летний период. Газовые электростанции остаются ключевыми мощностями, поскольку ветрогенерация обеспечивает всего 15% потребностей региона с начала марта — по сравнению с 19% в аналогичный период 2024 года.

На 18 марта цена газа по индексу TTF на бирже ICE составила 30,81 евро/MWh, что значительно ниже уровня 14 марта, когда газ торговался по 42,29 евро/MWh.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

