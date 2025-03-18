Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему наша планета теряет яркость? Земля как зеркало
Психопаты среди нас: как вычислить манипулятора, который очаровывает всех
Американцы в панике: покупка машины становится роскошью
Теперь можно отдыхать безлимитно весь год — около 100 горнолыжных курортов Европы в одном абонементе
17-летняя теннисистка Мирра Андреева ставит рекорд на турнире в Индиан-Уэллсе
Актёр Джин Хэкман оставил без многомиллионного наследства троих детей
Паранойя по поводу еды: как не испортить здоровье в погоне за ЗОЖ
Исторический успех: боксёрша Назым Кызайбай завоевала третье золото на ЧМ-2025
Хотите вырастить урожай, который удивит соседей? Вот три секрета успеха

Газовый кризис в ЕС: как Европа справится без транзита через Украину

2:28
Туризм

Запасы природного газа в европейских подземных хранилищах продолжают снижаться, достигнув к 15 марта 2025 года 35,01% (401,41 TWh) при темпе отбора 0,22 процентных пункта. Это на 11% ниже среднего показателя за последние пять лет, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE).

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Для сравнения, год назад в это же время газохранилища были заполнены на 59,72% (681,77 TWh), а темп отбора был ниже — 0,12 п. п.

Климатические условия и потребление

В марте температуры в Европе оказались на два градуса выше климатической нормы, что близко к показателям прошлого года. Однако в феврале средняя температура была на пять градусов ниже, чем в 2024 году, что привело к увеличенному потреблению газа.

Снижение запасов происходит на фоне увеличения импорта сжиженного природного газа (LNG). Только в феврале в Европу было ввезено 8,338 млн тонн LNG, что на 12% больше, чем в прошлом году. В марте эта тенденция сохраняется, и, по предварительным данным, импорт достигнет 9,2 млн тонн.

Испытания для ЕС

Сезон отбора газа завершится в начале апреля, но остановка транзита через Украину и рост спроса на LNG со стороны Киева усложняют ситуацию. ЕС ставит цель заполнить газохранилища до 90% к 1 ноября, но для этого потребуется значительно увеличить импорт и нарастить закачку газа в летний период. Газовые электростанции остаются ключевыми мощностями, поскольку ветрогенерация обеспечивает всего 15% потребностей региона с начала марта — по сравнению с 19% в аналогичный период 2024 года.

На 18 марта цена газа по индексу TTF на бирже ICE составила 30,81 евро/MWh, что значительно ниже уровня 14 марта, когда газ торговался по 42,29 евро/MWh.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте!
Красота и стиль
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте! Аудио 
Иностранки разгромили офис в Таиланде: вот что привело туристок в бешенство
Туризм
Иностранки разгромили офис в Таиланде: вот что привело туристок в бешенство Аудио 
Популярное
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!

Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Последние материалы
Паранойя по поводу еды: как не испортить здоровье в погоне за ЗОЖ
Исторический успех: боксёрша Назым Кызайбай завоевала третье золото на ЧМ-2025
Хотите вырастить урожай, который удивит соседей? Вот три секрета успеха
Цветёт, но не плодоносит? Почему черешня сбрасывает цветки и как это исправить
Всё ещё радуетесь божьей коровке? Этот вид может уничтожить весь огород
Мухи переносят 130 патогенов: вот почему нельзя есть продукты, на которые они садились
Газовый кризис в ЕС: как Европа справится без транзита через Украину
Классика надоела? Попробуйте шашлык с яблоками — это божественно
Голубой сыр и бекон: идеальный дуэт преобразит привычные спагетти с фаршем – пальчики оближешь!
Прощай, легенда: Nissan GT-R R35 уходит в историю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.