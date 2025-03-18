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Критический ресурс XXI века: когда Россия начнет масштабную добычу лития

2:59
Туризм

Россия планирует к 2030 году выйти на производство не менее 60 тысяч тонн карбоната лития, сообщил Минприроды. Это часть стратегии по снижению зависимости от импорта и развитию отечественного производства мощных аккумуляторов.

Lithium Iron Phosphate LiFePO4 Cells 700 Ah Amp Hours 3.25 Volts - 7
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lithium Iron Phosphate LiFePO4 Cells 700 Ah Amp Hours 3.25 Volts - 7

Литий и другие критически важные минералы, включая редкоземельные металлы, стали объектом пристального внимания в мире. В последние месяцы усилились попытки пересмотреть глобальный баланс в добыче стратегических ресурсов, поскольку страны стремятся снизить зависимость от китайского доминирования в этой сфере.

Литий, являясь ключевым элементом для производства аккумуляторов, включен в список 50 стратегически важных металлов, составленный Геологической службой США. По данным Минприроды, Россия располагает 3,5 миллионами тонн литиевого оксида. Однако по данным геологов, подтвержденные запасы лития в России составляют порядка 1 миллиона тонн, что ставит страну на 14-е место в мире. Литиевый оксид содержит около 30% чистого лития, тогда как карбонат лития — около 20%.

"Промышленное производство лития в стране стартует в 2030 году", — заявили в Минприроды.

В феврале президент Владимир Путин подчеркнул необходимость ускорения работы по разработке месторождений лития. Тенденция к увеличению спроса на этот металл продолжается: российские предприятия активно развивают производство литий-ионных аккумуляторов и электромобилей.

"Россия традиционно импортировала литий, однако сегодня критически важно ускорить запуск новых производственных мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок этим стратегическим ресурсом", — отметили в министерстве.

Власти уже выдали лицензии на разработку трех крупных месторождений лития: Колмозерского и Полмостундровского в Мурманской области, а также Тастигского в Тыве, граничащей с Монголией. Ожидается, что они начнут полноценную работу к 2030 году.

На сегодняшний день добыча лития в России остается на минимальном уровне. В 2023 году в стране было получено всего 27 тонн лития, причем исключительно как побочный продукт при разработке изумрудного месторождения на Урале.

Крупнейшее из известных российских месторождений — Колмозерское, содержащее около 25% всех запасов лития в стране. Его разработкой занимается компания Polar Lithium — совместное предприятие металлургического гиганта Nornickel и госкорпорации "Росатом". Полмостундровское месторождение разрабатывает частная компания Arctic Lithium, а лицензию на третье месторождение получило дочернее предприятие "Ростеха" — Elbrusmetall-Lithium.

Уточнения

Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в электронной технике и находит своё применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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