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Столько цветов вы не найдёте нигде — 5 парков Парижа, которые стоит посетить в апреле

1:55
Туризм

Апрель — время цветения, и в Париже (Франция) и его окрестностях начинается настоящий сезон красоты.

Сад
Фото: web.archive.org by Krystyna W. is licensed under Commons, the free media repository
Сад

Эксперты туриндустрии подготовили список из 5 парков и садов, которые стоит посетить в этот весенний месяц. Это оазисы, наполненные магнолиями, вишнями, тюльпанами, глициниями, ирисами, азалиями и рододендронами. Цветочные композиции не оставят равнодушными даже самых опытных любителей природы. Апрель — время погружения в цветочную атмосферу Парижа!

С 4 по 21 апреля 2025 года в Парке Со состоится Ханами — японский праздник цветения сакуры. В этот период парк наполнится магией цветущих вишнёвых деревьев, а департамент Со подготовит разнообразную программу для всей семьи.

Парк импрессионистов в Рюэй-Мальмезон на берегу Сены, вдохновивший когда-то Клода Моне, радует весной своими глициниями и ирисами. Здесь можно почувствовать атмосферу знаменитого сада Моне в Живерни.

Музейный комплекс Альберта Кана на 4 гектарах включает японский сад, английский и французский сады, а также разнообразные луга и леса. Весной это место особенно живописно благодаря ярким азалиям и цветущим деревьям.

Самый крупный парк Парижа, расположенный в Венсенском лесу, подарит вам незабываемое зрелище — цветение рододендронов. Здесь также можно погулять, поиграть в мини-гольф и насладиться яркими цветами.

В Булонском лесу парк Багатель очарует вас разнообразием ирисов, которые распускаются в апреле. Прогулка по этому саду дарит не только красоту, но и умиротворение, передает sortiraparis. com.

Уточнения

Пари́ж — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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